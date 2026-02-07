Murió tras recibir una puñalada en pleno centro de Bariloche: investigan el crimen y ya hay un sospechoso detenido

Bariloche quedó marcada por otro violento episodio que dejó como resultado una víctima fatal. El viernes un hombre, de aproximadamente 30 años, murió tras recibir una puñalada en el tórax.

Si bien el caso aún es investigado, fuentes oficiales confirmaron que por el ataque detuvieron a un joven de 20 años quien fue señalado como un sospechoso.

Crimen en Bariloche: una pelea, un muerto y un detenido

Según información a la que pudo acceder Diario RÍO NEGRO, el episodio comenzó por un enfrentamiento entre varias personas en las calles Rolando y Moreno. Minutos después de las 22 la Policía fue convocada y al llegar, se encontraron con el hombre ya sin vida.

Si bien el caso aún está en etapa de investigación se constató que esta persona, en medio de la pelea, recibió una herida de arma blanca en el tórax que le causó la muerte casi en el acto.

El Cuerpo de Investigaciones y la comisaría Segunda constataron lo ocurrido y luego iniciaron la búsqueda del presunto autor. Como parte del operativo, cerca de la dos de la madrugada, se realizó un allanamiento en una vivienda ubicada sobre calle La Paz en el barrio Mutisias donde detuvieron a un joven de 20 años.

Fuentes oficiales aclararon que, por el momento, sólo fue detenido como sospechoso por haber participado en el enfrentamiento y ahora resta determinar si fue él quien realizó el ataque que le provocó la muerte a la víctima.