Identificaron al presunto autor del homicidio de un joven en pleno centro de Bariloche

La Policía de Río Negro detuvo a uno de los sospechosos en su domicilio de Bariloche. (foto ilustrativa de archivo)

En uno de los puntos más concurridos por turistas y residentes, y supuestamente vigilados del centro de Bariloche, mataron a un joven.

Una pelea, por motivos que se desconocen por el momento, desencadenó en el homicidio de Lucas Adrián Araneda, informaron fuentes judiciales.

El joven recibió una sola puñalada. Pero el cuchillo ingresó por el hemitórax izquierdo y llegó hasta su corazón. A raíz de la grave lesión, murió, según estableció en su informe preliminar el médico forense que hizo la autopsia. La víctima tenía 30 años.

Se trataba de un joven que estaba en situación de calle, comentaron las fuentes. Las personas que los investigadores entrevistaron lo describieron como “una buena persona, que no se metía en líos”. Por eso, sorprendió la violencia del ataque contra la víctima.

Información clave para la investigación preliminar

Las fuentes informaron que el ataque quedó grabado en cámaras de seguridad del servicio 911 de la Policía provincial. Esa información fue clave para identificar a los dos presuntos agresores.

Las fuentes señalaron que los sospechosos y la víctima no se conocían. El homicidio ocurrió alrededor de las 22 del viernes, en la zona de la intersección de las calles Rolando y Moreno, a unas cinco cuadras del Centro Cívico. Es una zona donde se dispuso mayor presencia de agentes policiales para reforzar la prevención esta temporada de verano. Tras el ataque con el arma blanca, los agresores huyeron.

El fiscal de turno Facundo D´Apice coordinó las diligencias preliminares con el auxilio de la Policía. Los investigadores revisaron las grabaciones de las cámaras y lograron identificar a los sospechosos. Las fuentes comentaron que en las filmaciones se observa una pelea y a uno de los jóvenes que ataca con un cuchillo a la víctima.

Con la información recolectada, la Policía allanó a última hora del viernes -con la orden judicial correspondiente- un domicilio en esta ciudad. El sospechoso estaba vestido con la misma ropa que las cámaras de seguridad lo captaron. Lo detuvieron y quedó a disposición de la justicia.

Los investigadores no tenían pistas del domicilio donde podrían ubicar al segundo sospechoso. Por eso, hubo que recolectar más información para poder pedir el allanamiento.

La diligencia judicial se hizo este sábado por la mañana, pero el sospechoso no se encontraba. La Policía lo tenía casi cercado y ante esa situación, el joven optó por entregarse de manera voluntaria.

El presunto autor de la puñalada letal

Las fuentes contaron que en las grabaciones se observa a una chica. En un primer momento, los investigadores pensaron que se trataba de una supuesta encubridora del hecho. Pero cuando la contactaron, la adolescente aportó información importante. De hecho, es una de las testigos directas de la pelea.

Una de las dudas que se despejaron supuestamente con el paso de las horas fue determinar los roles de los dos sospechosos vinculados al crimen.

Las fuentes judiciales informaron que el presunto autor de la puñalada letal es Diego Huentecura. Indicaron que el otro joven tuvo participación en el homicidio.

Desde el Poder Judicial informaron que este domingo a las 9.30 se programó la audiencia de control de detención y de formulación de cargos a los dos imputados por el homicidio de Araneda.