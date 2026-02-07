Dos detenidos por apuñalar y matar a un hombre en Bariloche: lo que se sabe y cuándo será la formulación de cargos

El viernes por la noche se registró un crimen que conmocionó a todo Bariloche. Un hombre, de aproximadamente 30 años, murió tras recibir una puñalada en medio de un enfrentamiento en plena zona centro.

Por el caso se montó un gran operativo de investigación que incluyó allanamientos y culminó con la detención de dos personas apuntadas como los principales sospechosos.

Crimen en Bariloche: dos detenidos y formulación de cargos

Fuentes oficiales informaron a Diario RÍO NEGRO que como parte del operativo se analizaron filmaciones del lugar donde ocurrió el crimen y las imágenes fueron claves para evaluar cómo fue la secuencia, desde el inicio de la pelea hasta el apuñalamiento fatal.

Se convocó a personal de la Brigada, la Policía de Río Negro y la Fiscalía que fue la encargada de ordenar dos allanamientos que se realizaron en las últimas horas. En uno de los procedimientos que se realizó en el barrio Mutisias se logró dar con uno de los sospechosos, un joven de 20 años.

Mientras la investigación avanzaba, apareció un segundo sospechoso, también un hombre que se acercó a las autoridades y se entregó.

Desde la Fiscalía indicaron que los dos hombres se encuentran detenidos acusados de haber intervenido en el crimen ocurrido en el centro de la ciudad. A su vez anticiparon que se estima que el domingo se les realizará la formulación de cargos en tanto terminan de reunir la información necesario para esclarecer cómo se originó el ataque.