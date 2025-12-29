Huyó de Europa a Bariloche con su hija tras sufrir violencia de género: la Justicia ordenó restituir a la niña

El último fin de semana se concretó la restitución internacional de una niña de 7 años desde Bariloche hacia Austria, en cumplimiento de un fallo del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Río Negro. El caso, que involucró una coordinación logística entre embajadas, juzgados y la Interpol, puso fin a una larga disputa judicial marcada por denuncias de violencia familiar y el trasfondo de la guerra en Ucrania.

La niña, nacida en Ucrania poco antes de la invasión rusa de 2022, se había refugiado en Austria con sus padres. Tiempo después, su madre decidió trasladarla a la Argentina sin la autorización del progenitor, alegando situaciones de acoso y violencia.

Aunque las primeras instancias judiciales en Bariloche protegieron a la madre, el máximo tribunal provincial revocó esas decisiones al aplicar el Convenio de La Haya.

El fallo del STJ: ¿Por qué debe volver?

La clave del fallo radicó en la «ilicitud» del traslado. Por mayoría, los jueces del STJ sostuvieron que la madre sacó a la niña de Austria de forma unilateral e inconsulta. El tribunal aclaró que el estándar para dictar medidas de protección (que se basan en la urgencia) no es el mismo que se requiere para impedir una restitución internacional.

Según el Convenio de La Haya, para evitar el regreso de un menor se debe acreditar un «riesgo grave, concreto e intolerable», algo que el STJ consideró que no fue probado en el expediente. El fallo subraya que las cuestiones de fondo del conflicto familiar deben ser resueltas por la justicia austríaca, que es la jurisdicción competente.

Un operativo bajo máxima tensión

La ejecución de la medida fue un desafío logístico que incluyó:

Coordinación en el Aeropuerto: La jueza de familia y la Defensora de Menores supervisaron personalmente la partida en Bariloche.

La jueza de familia y la Defensora de Menores supervisaron personalmente la partida en Bariloche. Escala de emergencia: Debido a fallas técnicas en un vuelo hacia Suiza, la Embajada de Austria tuvo que intervenir para desviar el trayecto vía España.

Debido a fallas técnicas en un vuelo hacia Suiza, la tuvo que intervenir para desviar el trayecto vía España. Protección vigente: Para garantizar la seguridad, se mantuvo una prohibición de acercamiento contra el progenitor, medida que seguirá vigente en Austria hasta que un juez local evalúe el caso.

El futuro en Austria tras la restitución

Tras un viaje que incluyó conexiones aéreas y traslados terrestres, madre e hija llegaron a destino y se alojaron con familiares.

La causa queda ahora radicada en la justicia de Austria, donde se definirá la residencia definitiva y el régimen de revinculación con el padre. Cabe destacar que la restitución es por la «ilegalidad» de la salida y no impide que la madre pueda, en el futuro, solicitar permiso legal para volver a residir en Argentina.

