Lo volvieron a condenar a 15 años por liderar un clan narco desde su celda: pagaba «coimas» para operar en el penal

El líder de la organización narcocriminal operaba desde su celda en la Unidad Penitenciaria N°1 de San Luis, con complicidad de autoridades del penal.

El Tribunal Oral Federal de San Luis dictó condenas de hasta 15 años de prisión contra los integrantes de una organización narcocriminal que traficaba cocaína desde Bolivia y que tenía como principal particularidad que su líder operaba desde una celda del sistema penitenciario provincial.

El fallo incluyó duras penas de prisión, multas millonarias y el decomiso de bienes, y expuso una estructura delictiva que funcionaba con apoyo interno dentro de la Unidad Penitenciaria N°1, donde el principal acusado cumplía una condena por otro delito.

Condenas y roles dentro de la organización

El tribunal, integrado por las juezas María Carolina Pereira, María Paula Marisi y Gretel Diamante, condenó a Rafael Dante Churquina a 15 años de prisión y una multa de 50 millones de pesos. A Daniel Hedel Becher le impuso 13 años de prisión y una multa de 48 millones, mientras que Efraín David Cortez recibió una pena de 4 años de prisión.

Según la acusación, Churquina organizaba y financiaba el tráfico de estupefacientes desde el interior de la cárcel, mientras que Becher cumplía un rol clave como financista y lavador de activos. Cortez, en tanto, participaba en el transporte de la droga desde el norte del país hacia San Luis.

Delitos acreditados en el debate

El tribunal tuvo por probados los delitos de organización y financiamiento del tráfico ilícito de estupefacientes en la modalidad de transporte, agravado por la intervención de tres o más personas, además de cohecho activo y lavado de activos de origen delictivo.

En el caso de Churquina, también se acreditó que pagó sobornos al director y al subdirector de la Unidad Penitenciaria N°1 para poder operar desde el penal, donde incluso había montado una especie de “oficina” con elementos prohibidos.

La investigación y las pruebas

Durante el juicio resultaron claves los testimonios de los efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), los audios de conversaciones entre los imputados y el aporte de un imputado colaborador que permitió reconstruir el funcionamiento interno de la organización.

La fiscalía también incorporó abundante prueba documental, registros telefónicos y material secuestrado durante los allanamientos realizados tanto en domicilios particulares como dentro del establecimiento penitenciario.

Drogas desde Bolivia y circuito de financiamiento

La investigación determinó que la cocaína provenía de Villazón, Bolivia. El Ministerio Público Fiscal acreditó que se enviaron al menos 12.500 dólares a la provincia de Jujuy para la compra de más de cinco kilos de cocaína, dinero aportado en parte por Becher.

El traslado de la droga tenía como destino final distintas localidades de San Luis, donde era distribuida a través de una red organizada que incluía transporte, financiamiento y lavado de dinero.

Decomisos y medidas adicionales

A pedido del MPF, el tribunal ordenó el decomiso de dos inmuebles, dos fondos de comercio, 15 automóviles, motocicletas, bicicletas, electrodomésticos, dinero en efectivo y dispositivos electrónicos.

En el caso de Churquina, además, se dispuso dar intervención al Servicio Penitenciario Federal para evaluar su incorporación al Sistema Integral de Gestión para Personas Privadas de la Libertad de Alto Riesgo.

Funcionarios penitenciarios ya condenados

En la misma causa ya habían sido condenados, mediante juicios abreviados, el director y el subdirector de la Unidad Penitenciaria N°1, quienes aceptaron sobornos para facilitar la actividad criminal. Ambos recibieron penas de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

Un caso emblemático

Desde la fiscalía remarcaron la gravedad institucional del caso, al tratarse de delitos complejos cometidos desde el interior de una cárcel y con participación de funcionarios públicos, lo que evidenció un entramado de corrupción.

Los fundamentos completos de la sentencia serán dados a conocer por el Tribunal Oral Federal dentro de los próximos 20 días hábiles.