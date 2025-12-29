Violencia de género en Roca: quedó imputado por golpear a su ex pareja y causarle lesiones graves

El Ministerio Público Fiscal formuló cargos este mediodía contra un hombre acusado de ejercer violencia de género contra su expareja, madre de sus dos hijos, en un hecho ocurrido en Roca. Como medidas cautelares, el imputado deberá cumplir una estricta prohibición de acercamiento y portar un dispositivo de monitoreo electrónico, mientras avanza la investigación penal.

Según la acusación fiscal, el episodio se registró el 21 de diciembre, alrededor de las 20, en el patio de la vivienda que compartía la pareja. En ese contexto, el hombre habría comenzado a insultar a la mujer y luego la agredió físicamente.

De acuerdo al detalle brindado en audiencia, el imputado le habría propinado golpes en la cabeza, uno de ellos en el oído izquierdo, y otro en la mano en la que la víctima sostenía su teléfono celular.

Lesiones y daño

Tras la agresión, el hombre habría quitado el teléfono a la mujer y lo arrojó al suelo, provocando la rotura de la pantalla. Como consecuencia del ataque, la víctima sufrió lesiones calificadas como graves, según acreditó la fiscalía.

La mujer fue asistida en un hospital de la ciudad, donde se constataron las heridas, documentación que forma parte del sustento probatorio presentado en la audiencia.

Calificación legal y medidas cautelares

El imputado quedó acusado por los delitos de lesiones graves agravadas por el vínculo, por tratarse de un hecho cometido por un hombre contra una mujer mediando violencia de género, y daño simple, todo en concurso real, conforme a los artículos del Código Penal citados por el MPF.

Durante la audiencia, la defensa penal pública propuso la colocación de una tobillera electrónica y una prohibición de acercamiento en un radio de 200 metros respecto de la víctima y su domicilio, al señalar que no existían antecedentes previos de violencia.

El juez de Garantías resolvió tener por formulados los cargos en los términos planteados por la fiscalía y dispuso la aplicación de las medidas cautelares solicitadas.