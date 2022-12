Imágenes de abuso infantil: los investigaron más de dos meses

La causa por la tenencia de imágenes de abuso sexual infantil, la de fraude por parte de un grupo de farmacéuticos contra la obra social Ipross y la de Techo Digno, pusieron a prueba los recursos y la capacidad del Ministerio Público Fiscal (MPF) para afrontar proceso que van más allá de los tecnicismos que muchas veces se maneja en los estrados judiciales.



Hace unos días, el Procurador Jorge Crespo pasó por los estudios de RN Radio donde analizó la capacidad de los fiscales y de los equipos técnicos para afrontar delitos que resultan más complejos.

Con respecto al tema de las imágenes de abuso infantil aclaró que desde hace mucho tiempo que se trabaja en este tipo de delitos y por eso se tuvieron que desarrollar áreas vinculadas a esa temática como la Oficina de Investigación de Telecomunicaciones (OITel) que les ha permitido trabajar no sólo sobre esas investigaciones sino también en otros delitos como el grooming, abusos o delitos bancarios.

“Por grooming tenemos la condena más alta (35 años) en el país que se le impuso a una persona de Bariloche”, sostuvo.

“En el Ministerio Público Fiscal de la provincia Río Negro se abren 37.000 legajos en el año. Sólo el 6% llega a juicio”. Jorge Crespo, Procurador General del Poder Judicial.



Puntualmente sobre la causa que involucró al periodista y trabajador de Canal 10, Emiliano Gatti, Crespo se manifestó conforme con los tres procedimientos que se realizaron casi en forma simultánea (Roca, Bariloche y Cipolletti) aunque aclaró que todavía hay cosas para mejorar.

Un caso mediático

El juez de Garantías Julio Martínez Vivot siguió el allanamiento en Roca.



La figura de Gatti despertó mucha polémica y también cuestionamientos por el tratamiento y difusión que se le dio al caso a diferencia de lo que ese mismo día y a la misma hora ocurría en Cipolletti y Bariloche casi al mismo tiempo.



“Si hubo un tratamiento diferente con una persona está muy mal. Si sucedió se investigará por parte del MPF pero no es este el momento. Creo que la fiscal (Belén Calarco) hizo declaraciones desacertadas para el momento de la investigación pero no más que eso”, aclaró Crespo y agregó que siempre es mejor que se pueda opinar sobre el caso una vez que se le hayan formulado cargos a las personas involucradas.

También aclaró que la funcionaria no fue retirada del proceso sino que es habitual que en este tipo de delitos intervenga el Fiscal Jefe.



Crespo también puso en valor el trabajo realizado en otras dos causas “complejas”. Una de ellas es Techo Digno y la otra la investigación por estafa contra Ipross.

Sostuvo que en los dos últimos casos lograron desarrollar un equipo de contadores a los cuales se los capacitó y perfeccionó en este tipo de trabajo. “Nos ha dado muchos resultados y nos colocó en un punto de objetividad óptimo”, dijo Crespo quien aclaró que son profesionales que trabajan más allá de la mirada que pueda tener el propio fiscal.

Estadísticas oficiales 66 causas por distribución y tenencia de imágenes de abuso sexual infantil se abrieron en la provincia durante el 2021.

73-76 fueron los legajos abiertos durante el 2020 y el 2019, respectivamente.

15% de los delitos informáticos investigados en el 2021 fueron por imágenes de abuso sexual infantil. La mayor cantidad de causas se dio por estafas.

Cada año llegan a Río Negro más de 130 reportes internacionales de alerta

El 15 de noviembre hubo tres allanamientos en la provincia.

El despliegue de funcionarios judiciales y de efectivos policiales para llevar a cabo los allanamientos del 15 de noviembre pasado, en el marco del operativo Red Federal de Alerta, todavía se debate puertas adentro del Poder Judicial de Río Negro.



Para algunos funcionarios y magistrados, el uso de recursos por parte del Estado fue desproporcionado.

Otros consideran que no hubo excesos, porque se trataba de allanamientos simultáneos en todo el país y que debía evitarse la destrucción de evidencias, por lo tanto el factor sorpresa era fundamental.

Nadie quería -acotan esos referentes judiciales- aparecer a nivel nacional del lado de los fracasos y menos si el investigado era una figura pública, como en el caso del conductor televisivo de Roca, Emiliano Gatti.



¿Pero qué dicen las estadísticas oficiales sobre los casos de tenencia y distribución de imágenes de abuso sexual infantil? ¿Son habituales estos operativos en la provincia? ¿Cómo se actúa en la mayoría de los casos?



Río Negro hizo esas consultas al Ministerio Público Fiscal, donde informaron que cada año se reciben entre 130 y 150 reportes de alerta de la organización internacional que cuenta con el software necesario para detectar el tráfico de ese material audiovisual ilegal.



Eso no significa que el número de causas abiertas cada año supere el centenar, porque hay veces que se consolida un legajo a partir de dos o tres reportes, pero de todas maneras, los números de la Justicia confirman que se trata de un delito recurrente dentro del fuero penal de la provincia.



Los registros sobre delitos informáticos que se encuentran publicados en la web de la Procuración General de la provincia detallan que en el 2021 se iniciaron 66 legajos por distribución y tenencia de imágenes de abuso sexual infantil, una cifra que habla de un promedio superior a 5 causas mensuales, es decir más de una por semana en la provincia.



Y esos números -los últimos oficiales, porque los correspondientes al 2022 aún no fueron procesados- son menores a los que dejaron los años 2020 y 2019.



En el año de la pandemia fueron 73 los casos con persecución penal por parte del Estado y en el 2019 fueron 76, elevando el promedio a más de 6 casos mensuales.



Sobre la totalidad de delitos informáticos registrados en la provincia, la distribución y tenencia de imágenes de abuso sexual infantil fue el segundo más investigado en el 2021, detrás de las estafas, que concentraron el 71,2% de las 439 causas abiertas. Otro delito detectado fue el grooming (43 casos en el 2021) y por otros delitos se formalizaron 17 legajos.