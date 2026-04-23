Imputan a una mujer por agredir a una policía en un partido de fútbol disputado en Viedma

Imputan a una mujer por agredir a una policía en un partido de fútbol en Viedma



El Ministerio Público Fiscal formuló cargos contra una mujer que atacó a una agente de seguridad durante el encuentro entre Deportivo Lavalle y Sol de Mayo. El conflicto se originó cuando la policía impidió el ingreso de una botella de alcohol al predio.



El origen del conflicto: una botella de fernet

Durante la tarde de hoy, en el predio deportivo ubicado sobre la costanera de Viedma, se desarrollaba una jornada de fútbol regional que terminó en tribunales. Según la acusación fiscal, la imputada intentó ingresar al estadio acompañada por un menor de edad que ocultaba una botella de fernet entre sus prendas.

Al detectar la situación, la agente policial encargada del control preventivo denegó el acceso, cumpliendo con las normativas de seguridad vigentes para eventos deportivos. Esta decisión desencadenó una situación de tensión que escaló minutos después.

La agresión y las lesiones

De acuerdo con el relato de la fiscalía, la mujer regresó momentos más tarde para increpar a la uniformada. Utilizando un llavero que colgaba de su cuello, agredió físicamente a la agente, provocándole lesiones de carácter leve que fueron constatadas posteriormente.

«La imputada volvió a acercarse a la mujer policía y, con un objeto que portaba, le produjo heridas mientras la agente cumplía sus funciones de prevención», detallaron desde el Ministerio Público.

Pruebas y encuadre legal

Para sustentar la imputación, la fiscalía presentó un cuerpo de evidencias que incluyen la denuncia penal de la víctima, declaraciones testimoniales de otras agentes de la Comisaría 30 que se encontraban trabajando en el operativo de seguridad y certificados médicos de las lesiones sufridas.

El hecho fue calificado jurídicamente como atentado contra la autoridad en concurso ideal con lesiones leves (Artículos 45, 54, 89 y 237 del Código Penal), bajo el grado de autoría para la acusada.

Próximos pasos de la causa

Durante la audiencia, la defensa penal no presentó objeciones a la formulación de cargos en esta instancia inicial. En consecuencia, el Juez de Garantías interviniente dio por iniciada la investigación penal preparatoria, la cual tendrá un plazo de cuatro meses para la recolección de pruebas adicionales y la determinación de la responsabilidad final de la imputada.