Secta Rusa en Bariloche: otorgan la prisión domiciliaria a Rudnev Konstantin y la cumplirá en Buenos Aires

En un giro inesperado para la causa que investiga presuntas maniobras de captación y trata en la Patagonia, el Tribunal de Impugnación otorgó este jueves la prisión domiciliaria a Konstantin Rudnev. El ciudadano ruso, señalado como líder de la organización Ashram Shambala, dejará la Unidad 6 de Rawson tras cumplirse un año de su detención.





Resolución judicial: Caución millonaria y traslado a Buenos Aires

La audiencia, celebrada este jueves a las 10 en la sala “J” de la Oficina Judicial de General Roca, fue presidida por los jueces Richard Gallego y Mariano Lozano. A pesar de que la justicia federal había prorrogado previamente la preventiva, el Tribunal decidió morigerar la situación del imputado.

Para acceder al beneficio, la Justicia impuso una caución económica de 30 millones de pesos.

Una vez cumplimentado el trámite, Rudnev se trasladará a la localidad de San Vicente, provincia de Buenos Aires, donde fijó el domicilio propuesto por su defensa.

Una audiencia tensa

La información a la que accedió en exclusiva Diario Río Negro, da cuenta que durante la audiencia de este jueves, los jueces cuestionaron la extensión de la exposición de la fiscalía.

También se planteó señaló que la fiscalía no pudo demostrar por qué las medidas alternativas (como la domiciliaria) eran insuficientes para evitar riesgos procesales.

El defensor Martín Sarubbi se ofreció como fiador personal, comprometiendo su responsabilidad profesional para asegurar que Rudnev no eluda la justicia.



La palabra de Sarubbi, abogado de Konstantin

El abogado Martín Sarubbi, quien lidera la defensa junto al doctor Ramón Giménez (representante de los otros 19 investigados), dialogó con Diario Río Negro luego de la aduiencia.

“El otorgamiento de la prisión domiciliaria a Konstantin Rudnev es una decisión que, si bien llega después de un período prolongado de detención, refleja que el tribunal ha comenzado a ponderar adecuadamente la falta de fundamentos concretos para sostener una medida tan gravosa. Nosotros venimos señalando desde el inicio que no existen pruebas directas que acrediten los hechos imputados, y que la privación de la libertad no puede sostenerse sobre hipótesis», explicó.

«Esta resolución implica, al menos parcialmente, un reconocimiento de que las condiciones de detención resultaban desproporcionadas frente al estado actual del expediente. Es un paso importante en la dirección correcta, aunque entendemos que el proceso aún debe seguir revisándose en profundidad», expresó sobre lo resuelto por el tribunal.

“Desde la defensa hemos sido claros en que Konstantin Rudnev no tiene ningún tipo de vinculación comprobada con los hechos que se investigan. No hay una sola prueba concreta que lo ubique en una situación de captación, traslado o explotación de persona alguna, y la propia persona que fue presentada como presunta víctima ha negado haber sido víctima de delito alguno. En ese contexto, la prisión domiciliaria aparece como una medida más razonable que la detención en un establecimiento carcelario, pero no deja de ser una restricción sobre una persona que, a nuestro criterio, debería estar en libertad plena», detalló el abogado que asumió la defensa recientemente.

También adelantó los pasos a seguir desde su rol: «Vamos a seguir insistiendo en que este caso debe resolverse sobre la base de hechos verificables y no de construcciones hipotéticas».

Uno de los puntos clave que destacó Sarubbi es el estado de salud de su defendido, algo que según su postura no fue tenido en cuenta.

“Es relevante destacar que el tribunal tuvo en consideración las condiciones personales y el estado de salud de mi defendido, aspectos que venimos planteando desde hace tiempo. La permanencia en un establecimiento penitenciario había generado un deterioro que resultaba incompatible con los estándares básicos de tratamiento digno. A partir de ahora, el foco debe estar puesto en avanzar hacia una resolución de fondo, porque no es razonable sostener una investigación durante tanto tiempo sin resultados concretos. Nuestro objetivo sigue siendo el mismo: demostrar que Konstantin Rudnev es completamente inocente y que esta causa carece de sustento probatorio desde su origen”, precisó.



De Bariloche a la cárcel de máxima seguridad: El origen del caso

La detención de Rudnev se produjo el 28 de marzo de 2025 en el aeropuerto de San Carlos de Bariloche, cuando intentaba abordar un vuelo hacia Brasil junto a otros ciudadanos rusos.

La investigación se originó tras una alerta del Hospital Ramón Carrillo. El personal médico detectó anomalías en el entorno de una joven rusa de 22 años que acababa de dar a luz. Sin embargo, el caso enfrenta obstáculos probatorios significativos como la declaración de la presunta víctima: La mujer aseguró públicamente y ante la justicia que no fue víctima de trata ni de ninguna red de captación.

La defensa expuso que, la fiscalía encabezada por Fernando Arrigo aún debe consolidar las pruebas para elevar la causa a juicio.

Ahora, bajo un estricto régimen de detención domiciliaria en San Vicente, Rudnev esperará que la justicia determine si existen elementos suficientes para juzgarlo en suelo argentino o si la causa se encamina hacia el sobreseimiento por falta de mérito.