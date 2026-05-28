Imputarán al hombre de Añelo investigado por abusar de una niña tras la viralización de un video. Foto: Rodrigo Ramírez

Un video que muestra los abusos sexuales de un hombre a una niña en Añelo, despertó una investigación judicial de alto impacto que además, tiene repercusiones en la ciudadanía de la localidad cabecera de Vaca Muerta. Según confirmó Diario RÍO NEGRO, el sujeto será imputado este viernes.

La información a la que accedió este diario, da cuenta que el sospechoso es un hombre de 67 años. La situación procesal del mismo comenzó complicarse este jueves cuando fue detenido por la policía que además, debió custodiar su vivienda para preservar evidencias que serán presentadas por la fiscal María Eugenia Titanti durante la formulación de cargos.

El perfil del sujeto no es difundido puesto que eso permitiría identificar a la menor víctima y su entorno, espacio donde ya trabaja un equipo especial para resguardar y contener. Pese a eso, se pudo saber que no existe relación familiar entre el victimario y la víctima. Sería conocido del entorno familiar.

Otro dato que motivó diligencias surge del video mismo, cuya filmación fue realizada por otro menor a quién también se asiste judicialmente.

La génesis del caso

La situación comenzó a investigarse ayer de manera urgente, luego de que las imágenes se viralizaran en distintos grupos de compra-venta de Facebook y WhatsApp de Añelo.

La difusión del material encendió las alarmas de la comunidad y provocó que una persona allegada a la víctima se presentara ante las autoridades para realizar la denuncia correspondiente.

Por el momento, se mantiene el resguardo de la identidad de la menor víctima para proteger su integridad y evitar la revictimización en el marco de la investigación por delitos contra la integridad sexual.