Caso Teo Vázquez: La Justicia Federal amplió la acusación contra Lautaro Lobos

En una jornada marcada por la tensión y el reclamo de justicia, el Juzgado Federal de General Roca fue escenario de una audiencia clave en la causa que investiga la muerte de la joven Teo Samuel Vázquez. El juez federal de instrucción Hugo Greca encabezó la instancia de declaración indagatoria contra Lautaro Lobos, el único imputado, quien enfrenta una gravísima acusación que vincula el suministro de estupefacientes con un homicidio con dolo eventual.



Competencia de la justicia federal



El proceso, que inicialmente comenzó en la justicia provincial de Río Negro, fue derivado al fuero federal por disposición de la Corte Suprema, debido a la naturaleza de los delitos relacionados con la Ley de Drogas.

Al regirse por el código de procedimiento anterior (Ley 23.984), la justicia debió adaptar las actuaciones para avanzar en la etapa de instrucción. Según explicó el abogado de la querella, Juan Vincenty:

«Se notificó en escrito la tenencia de una serie de psicotrópicos de venta restringida que requieren receta de psiquiatras. Este joven los consiguió sin recetas o con recetas falsas. Esa fue la primera imputación tras el allanamiento en su departamento, donde apareció muerta Teo en enero de 2024″.

Fuera del juzgado federal se reunió la familia y amigos de Teo.



La ampliación de la acusación: Homicidio y Suministro



Durante la audiencia, el fiscal Matías Zanona presentó un dictamen ampliado basado en pericias y testimonios recolectados. La fiscalía solicitó formalmente que el «Hecho 1» (tenencia de estupefacientes con fines de comercialización mediante recetas falsas) se sume con el «Hecho 2»: el homicidio de Teo Vázquez mediante el suministro gratuito de sustancias.

Con esta ampliación aceptada por el juez Greca, la situación procesal de Lobos se vuelve más compleja, ya que se le reprocha penalmente la muerte de la joven como consecuencia directa de las sustancias entregadas.



Clima de tensión y malestar en las puertas del Juzgado



Desde las 9 de la mañana, una movilización de aproximadamente 40 personas, entre familiares, amigos y allegados de Teo, se concentró en la puerta del edificio judicial con carteles y fotos de la víctima. Natalia Vázquez, madre de Teo, expresó su sorpresa ante el fuerte operativo policial:

«Vinimos de forma tranquila y pasiva, pero me sorprendió que haya policías con armas en la puerta», señaló ante la presencia de efectivos custodiando el ingreso.

El cierre de la jornada estuvo cargado de indignación. Cerca del mediodía, los manifestantes descubrieron que la audiencia había finalizado una hora antes y que el imputado se había retirado del lugar sin que se les informara, lo que generó un profundo descontento entre los presentes que aguardaban novedades.



El juez deberá definir en los próximos días

Tras el descargo realizado por Lautaro Lobos en su indagatoria, el juez Greca cuenta ahora con un plazo de 10 días hábiles para resolver la situación procesal del imputado. En este periodo, el magistrado deberá definir si dicta el procesamiento o el sobreseimiento bajo el régimen del código mixto.

De dictarse el procesamiento, la causa quedaría a un paso de la elevación a juicio oral, unificando tanto el delito de narcotráfico como la responsabilidad penal por el fallecimiento de Teo Vázquez.