Imputaron a un conductor por el homicidio culposo de un empleado municipal de Cipolletti

La Justicia de Cipolletti imputó a un hombre por la muerte de un joven municipal que murió tras un accidente ocurrido en julio.

Un hombre fue acusado por el homicidio culposo de Gabriel Cares, un joven de 20 años que se desempeñaba en el área de Protección Civil de la Municipalidad de Cipolletti y que falleció tras un accidente de tránsito ocurrido el 13 de julio pasado.

La audiencia de formulación de cargos se realizó este miércoles en los tribunales. El fiscal de la causa expuso los elementos reunidos durante la investigación y sostuvo que el hecho fue consecuencia de una maniobra imprudente del imputado, que conducía un Renault Stepway.

El accidente y la maniobra fatal

Según la acusación, el siniestro se produjo en la calle Mariano Moreno, casi esquina con Candelaria, cuando el imputado realizó un giro en “U” intempestivo y antirreglamentario. La maniobra se convirtió en un obstáculo insalvable para el motociclista que circulaba en una Honda Twister 250 cc, provocando un impacto violento.

El joven colisionó contra la puerta del conductor y luego con la parte trasera del vehículo. A raíz del fuerte golpe, sufrió politraumatismos múltiples y lesiones graves en la cabeza. Fue trasladado de urgencia e internado en terapia intensiva, donde falleció el 15 de julio, dos días después del accidente.

La imputación y el avance de la causa

Durante la audiencia, el fiscal señaló que el imputado faltó al deber de cuidado previsto en la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449, obrando de manera imprudente y negligente.

La querella particular, en representación de la madre de la víctima, adhirió a la acusación fiscal y a la calificación legal de homicidio culposo. La defensa particular del acusado no presentó objeciones, y el imputado se reservó su derecho a declarar.

La jueza de Garantías consideró que se encontraban reunidos los elementos necesarios para avanzar en la causa y dio por formulados los cargos, habilitando la etapa penal preparatoria por un plazo de cuatro meses.

Un hecho que conmocionó a la ciudad

La muerte de Gabriel Cares causó profundo dolor en la comunidad de Cipolletti, especialmente entre sus compañeros del área de Protección Civil, que lo recordaron como un joven comprometido y solidario con su labor pública.

El propio intendente de la ciudad, Rodrigo Buteler, despidió al joven con «profundo dolor» y aseguró que su calidez humana lo convirtieron en un «referente entre sus compañeros».