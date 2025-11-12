Homicidio de Facundo Romero en Viedma: prorrogan la prisión preventiva del principal acusado

El acusado por el homicidio de Facundo Romero en Viedma seguirá detenido cuatro meses más mientras continúa la investigación.

En una audiencia realizada este lunes, la Justicia de Viedma resolvió prorrogar por cuatro meses la prisión preventiva de un hombre acusado de homicidio agravado por ensañamiento. La víctima, Facundo Gerardo Romero, fue asesinada el 7 de agosto pasado con 24 puñaladas en una vivienda de la capital rionegrina.

La medida había vencido este lunes, luego de cumplirse los tres meses iniciales impuestos al momento de la formulación de cargos. La Fiscalía solicitó la extensión por considerar que persisten los riesgos procesales y que la investigación se encuentra en una etapa avanzada con múltiples pericias en curso.

Los fundamentos de la prórroga

Según la acusación, el imputado citó a Romero en su vivienda con el pretexto de realizar una transacción por estupefacientes. Allí le habría provocado una fractura de cráneo y luego le ocasionó 24 heridas con un arma blanca, lo que derivó en una hemorragia fatal.

La fiscal explicó que se continúan realizando análisis de teléfonos celulares, cotejos genéticos, estudios toxicológicos y pericias forenses. También se revisan registros de llamadas, cámaras de seguridad y operaciones electrónicas. Todos los datos serán incorporados a una reconstrucción virtual del hecho elaborada mediante un escaneo tridimensional del lugar del crimen.

El Ministerio Público Fiscal fundamentó el pedido de prórroga en los riesgos de fuga y entorpecimiento. Indicaron que el imputado carece de arraigo, no tiene trabajo estable y residía en Viedma desde hacía poco tiempo. Además, los testigos viven cerca del acusado, por lo que se consideró necesario resguardar su testimonio.

El juez de Garantías hizo lugar al pedido y extendió la prisión preventiva por cuatro meses más.

Cómo fue el crimen de Gerardo Romero

El 7 de agosto, Gerardo Romero salió de su casa en Viedma para realizar dos entregas, según le dijo a su pareja. Se trasladaba en bicicleta y no regresó. Al día siguiente, su pareja denunció la desaparición ante la Policía.

Horas después, el cuerpo de Romero fue hallado oculto bajo una cama en una vivienda de la calle Gasquet al 200. La autopsia confirmó que había recibido 24 heridas de arma blanca, entre ellas una en el cuello que le provocó la muerte. Tenía 32 años.

El trasfondo narco y la hipótesis del ajuste

La fiscalía relató que la víctima se dedicaba a la venta de drogas al menudeo y que aquella noche había ido al domicilio del sospechoso para concretar una operación: venderle 5 gramos de cocaína a un comprador que se hacía llamar “David” en la aplicación Telegram.

El supuesto comprador era en realidad el joven ahora imputado, quien habría golpeado a Romero con un objeto contundente y luego lo atacó con un arma blanca. “Le provocó una fractura de cráneo y después lo degolló”, detalló el MPF.

Durante la audiencia de formulación de cargos, la Fiscalía indicó que no hubo signos de riña o defensa, lo que refuerza la hipótesis de un ataque planificado.

La investigación y los cuestionamientos de la defensa

Durante la búsqueda de Romero, un joven se presentó espontáneamente en la Brigada de Investigaciones y aportó datos que permitieron hallar el cuerpo. Sin embargo, esa misma persona terminó imputada como principal sospechoso, lo que generó un fuerte planteo de la defensa pública.

El defensor argumentó que su asistido fue inducido a declarar sin haber sido formalmente imputado, y que su testimonio derivó en el allanamiento de su vivienda, donde se halló el cadáver. “Los investigadores pasaron una línea con suficiente entidad para invalidar todo el proceso”, señaló.

También pidió la nulidad de la declaración y del allanamiento, asegurando que hubo violación de garantías procesales. “Si había sospechas de que él había sido la última persona que tuvo contacto con Romero, debió notificársele sus derechos y frenar cualquier intento de autoincriminación”, sostuvo ante el juez.

En agosto, en una audiencia que se extendió por más de dos horas, una jueza de juicio resolvió rechazar los planteos de nulidad presentados por la Defensa Pública en la investigación. De esta manera, se confirmó la validez de las actuaciones y de la resolución dictada previamente por el juez de garantías.