Lo imputaron por grooming en el Alto Valle: le pedía fotos sexuales a dos adolescentes por redes sociales

La investigación judicial del Alto Valle permitió imputar a un hombre acusado de grooming a dos adolescentes de 14 años.

El Ministerio Público Fiscal del Alto Valle formuló cargos contra un hombre de 46 años acusado de cometer grooming contra dos adolescentes de 14 años. La investigación se originó gracias a la rápida intervención de las familias, que detectaron los mensajes sospechosos y radicaron la denuncia ante la Justicia.

El caso fue presentado por la fiscal adjunta, quien destacó el valor del diálogo y la confianza entre los chicos y sus familias, factores que permitieron la detección temprana del delito y la intervención judicial oportuna.

Fingía ser una adolescente en redes sociales

De acuerdo con la acusación, los hechos ocurrieron en diciembre del año pasado, cuando el imputado, utilizando perfiles falsos en Instagram y WhatsApp, se hizo pasar por una adolescente de la misma edad que sus víctimas.

Durante las conversaciones, les pedía a los chicos que se tomaran fotografías de contenido sexual o desnudos y se las enviaran. Según explicó la fiscalía, el acusado actuaba con el propósito de cometer delitos contra la integridad sexual de los menores.

La investigación y las pruebas

La calificación legal dispuesta fue “grooming o acoso electrónico a menores”, con afectación a la Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, en dos hechos en concurso real, de acuerdo con los artículos 131, 55 y 45 del Código Penal.

Entre las pruebas presentadas se incluyen las denuncias de las progenitoras de los adolescentes, entrevistas a allegados, el informe de la División Judicial de Investigaciones, el acta de allanamiento al domicilio del imputado, y análisis técnicos de la Oficina de Investigación de Telecomunicaciones (OITel).

También se incorporaron los resultados de las extracciones forenses de los dispositivos secuestrados, informes del Laboratorio de Informática Forense del Poder Judicial, y las declaraciones en Cámara Gesell de las víctimas, junto con el acompañamiento de la Oficina de Atención a la Víctima (OFAVI).

Medidas cautelares y advertencia judicial

El acusado fue asistido por la defensa penal pública, que no realizó objeciones a la imputación ni a las medidas cautelares impuestas. Entre ellas se dispuso la prohibición de acercamiento o contacto, por cualquier medio, con las víctimas y sus familias.

Además, el hombre deberá presentarse periódicamente en fiscalía y mantener su domicilio declarado, bajo apercibimiento de ser detenido en caso de incumplimiento.

El juez de Garantías interviniente tuvo por formulados los cargos y aprobó las medidas cautelares, destacando la gravedad de los hechos y la necesidad de preservar la seguridad de los adolescentes.