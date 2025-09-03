Imputaron a un hombre de Viedma que descargó y guardó material de abuso sexual infantil en el celular

El Ministerio Público Fiscal de Viedma formuló cargos contra un hombre acusado de recibir, descargar y almacenar material de abuso sexual infantil. La investigación se inició a partir de un alerta internacional emitida desde Estados Unidos por el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC).

Según la acusación, el imputado utilizó su teléfono celular y una cuenta de correo electrónico para acceder a imágenes y videos enviados vía WhatsApp, que luego guardó en servicios de almacenamiento en la nube y en su dispositivo móvil. Los hechos ocurrieron en su vivienda ubicada en el barrio Las Flores.

La Fiscalía le atribuyó los delitos de distribución y tenencia de imágenes de abuso sexual infantil, previstos en el artículo 128, segundo párrafo, en función del artículo 45 del Código Penal. El caso cuenta con respaldo probatorio en el reporte emitido el 27 de junio de 2024 por el NCMEC, que vinculó las cuentas de Google y la línea telefónica al imputado.

Un informe de la empresa Movistar permitió corroborar que, aunque el servicio estaba a nombre de su padre, era utilizado por él.

La identificación se consolidó con la pericia realizada por la Oficina de Investigación en Telecomunicaciones del Ministerio Público, que extrajo evidencia forense de los dispositivos secuestrados, constatando la existencia de abundante material de explotación sexual infantil, recibido desde un usuario de la deep web.

También se incorporó el acta de allanamiento a su domicilio y el informe del Cuerpo Judicial de Investigaciones.

La jueza de Garantías dio por formulados los cargos y dispuso la apertura de la investigación penal preparatoria, que se desarrollará durante un plazo de cuatro meses.