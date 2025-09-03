Video | Prisión en Chile: el giro en la causa contra el exdiputado de Neuquén que ingresó balas por Pino Hachado

El escándalo que estalló en el paso internacional Pino Hachado con la detención del exdiputado de Neuquén Edgardo Della Gáspera sumó un capítulo decisivo en las últimas horas. Según información exclusiva a la que accedió Diario RÍO NEGRO, la situación procesal del neuquino se complicó. Tras una audiencia inicial en la que se habían dispuesto medidas cautelares menos severas, la Corte de Apelaciones de Temuco resolvió revocar esa resolución y decretar prisión preventiva. Ahora, deberá cumplir el arresto en un centro penitenciario por los siguientes tres meses.

Según resolvieron tres magistrados de la Corte de Apelaciones, la medida implica que el exlegislador provincial del Movimiento Popular Neuquino (MPN) permanecerá recluido en el Centro de Detención Preventiva (CDP) de Curacautín mientras se desarrolla la investigación, fijada en un plazo de tres meses.

Cómo fue la detención en Pino Hachado

El episodio ocurrió el viernes 29 de agosto, cuando Della Gáspera intentó cruzar a Chile a bordo de una Toyota Hilux acompañado de otras personas. En el control fronterizo chileno, agentes de Aduana y Carabineros le consultaron si transportaba elementos sujetos a declaración. El exdiputado respondió que no, incluso lo ratificó en una declaración jurada.

La revisión detallada del vehículo reveló lo contrario: en el apoyabrazos lateral del asiento del conductor se halló una caja con 50 proyectiles Orbea calibre 22 largo. El hallazgo derivó en la denuncia inmediata y en la apertura de la causa por contrabando aduanero e internación ilegal de armas sujetas a control, delitos graves bajo la legislación chilena.

Qué estableció la primera resolución judicial

El sábado 30 de agosto, el Juzgado de Garantía de Curacautín, bajo la dirección del magistrado Eduardo Antonio Pérez Yáñez, analizó el caso en audiencia de control de detención. El fiscal Miguel Velásquez imputó formalmente a Della Gáspera por los delitos de contrabando aduanero y vulneración de la Ley de Control de Armas. La defensa estuvo a cargo de la abogada Carolina Sandoval.

El tribunal unipersonal reconoció la existencia de pruebas suficientes para formalizar cargos, pero desestimó en un primer momento el pedido del Ministerio Público de prisión preventiva. Argumentó que, si bien el ingreso de municiones al país sin declarar es un ilícito sancionado, no revestía la misma peligrosidad que el tráfico de armas de fuego.

En ese marco, dispuso medidas cautelares alternativas: arresto domiciliario nocturno y prohibición de salir del país. Además, el imputado debía fijar un domicilio dentro de Chile en un plazo de 48 horas.

Cómo fundamentó la fiscalía el pedido de prisión

La fiscalía no se conformó con esa decisión. Durante la misma audiencia, el fiscal Velásquez interpuso un recurso verbal de apelación, sosteniendo que la libertad de Della Gáspera constituía un peligro para la seguridad pública. Argumentó que el delito era de mera actividad y se configuraba solo con el hecho de ingresar las municiones sin declararlas.

«Entendemos que la libertad del imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad (…) sobre el particular, debemos considerar que el artículo quinto del Código Penal es sumamente claro que la ley penal es obligatoria para todos los habitantes de la República, incluyendo los extranjeros. Precisamente del límite internacional a Chile, aunque sea el papa, está obligado a cumplir la ley chilena», dijo la fiscalía en un fragmento de los alegatos que terminaron en la decisión judicial.

También enfatizó que, en caso de condena, la pena mínima sería efectiva, lo que hace improbable la aplicación de sanciones sustitutivas. “Aunque sea el presidente, un diputado o un estanciero, todos están obligados a cumplir la ley chilena”, remarcó el Ministerio Público Fiscal en otro pasaje del alegato, destacando además que el país se encuentra bajo un estado de excepción constitucional, en parte por la circulación de armas y municiones.

La decisión de la Corte de Temuco

El pasado lunes 1 de septiembre, la Corte de Apelaciones de Temuco resolvió revocar la medida del tribunal de Curacautín. Con el voto de la ministra Cecilia Aravena López, el ministro José Héctor Marinello Federici y el abogado integrante Roberto Contreras Eddinger, la sala consideró que no estaba acreditado que el imputado tuviera arraigo en Chile.

La defensa había intentado sostener que Della Gáspera tenía domicilio en Loncopué, en Neuquén, junto a su esposa e hijas, pero no presentó documentación suficiente para demostrar residencia dentro del territorio chileno. Para el tribunal, esa falta de arraigo aumentaba el riesgo de fuga.

En consecuencia, la Corte determinó que la medida adecuada era la prisión preventiva. La resolución fue comunicada de inmediato al CDP de Curacautín, donde el exdiputado quedó alojado.

«Todas las circunstancias hacen que, para asegurar los fines del procedimiento, sea necesaria la privación de libertad del imputado, por ahora, razón por la cual se revoca la resolución del Juzgado de Garantía de Curacautín», explicó el fallo al que tuvo acceso este medio.

Los plazos del proceso

El Ministerio Público de la Región de La Araucanía informó que el plazo de investigación -y prisión preventiva- se fijó en tres meses, tiempo durante el cual la defensa podrá presentar pruebas y alegar atenuantes. La fiscalía, en tanto, avanzará en el análisis de la documentación incautada y de los testimonios de los funcionarios que intervinieron en el procedimiento.

En Chile, la «internación ilegal de municiones» sin autorización es sancionada por la Ley de Control de Armas (Ley 17.798) y la Ley de Aduanas (20.780). Dependiendo de la calificación jurídica, la pena podría superar los cinco años de prisión efectiva.

Un exlegislador con pasado político en Neuquén

Edgardo Daniel Della Gáspera tuvo una carrera política en el Movimiento Popular Neuquino (MPN). Fue diputado provincial entre 2012 y 2015, durante la gestión de Jorge Sapag, y asumió nuevamente en 2016 tras el fallecimiento de Luis Sapag. Su militancia estuvo vinculada a la histórica “línea azul” del partido y a figuras como el exgobernador Omar Gutiérrez.

En la provincia, el caso se sigue con atención no solo por el perfil público del detenido, sino también por la posibilidad de que enfrente una condena de cumplimiento efectivo fuera del país.

El escenario judicial abierto

El proceso judicial recién comienza. La defensa de Della Gáspera podría insistir en atenuar la medida cautelar y buscar alternativas a la prisión preventiva, aunque la Corte ya dejó en claro que la falta de arraigo nacional y la gravedad del delito justifican la privación de la libertad.

Mientras tanto, el exdiputado permanecerá en el Recinto Penitenciario Centro de Detención Preventiva de Curacautín, a la espera de las próximas audiencias y de un juicio que podría definir su futuro legal.