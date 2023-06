Imputaron al sospechoso que le robó a una taxista y a un adolescente en Roca

Desde la fiscalía informaron que el hombre sospechado de asaltar a una taxista y robarle la bicicleta a un adolescente en Roca, fue imputado y recibió prisión preventiva. Los hechos ocurrieron el domingo pasado y también durante su arresto agredió a dos policías.



El primer hecho imputado ocurrió alrededor de las 18:45 cuando el hombre tomó un taxi en Avenida Roca y Los Canarios y sustrajo una mochila con elementos personales de la taxista que conducía el vehículo. El hecho fue calificado legalmente como robo agravado por el uso de arma impropia.

El segundo ocurrió a las 20:30 horas en cercanías de calle Evita y Maipú. En esas circunstancias el hombre junto a otros dos sujetos no identificados hasta el momento habrían sustraído la bicicleta de un adolescente de 15 años. Para concretarlo el hombre intimó a la víctima con un arma blanca provocándole una lesión leve con un cuchillo por lo que el hecho fue encuadrado como robo agravado por el uso de arma blanca.

El tercer hecho ocurrió pocas horas después a las 23:05 de ese mismo domingo en calle Neuquén y Colón cuando dos uniformados de la policía de Río Negro realizaban recorrida preventivas por el lugar e intentaron identificar al imputado. El mismo se resistió al procedimiento y agredió a los integrantes de la policía provocándole a uno de ellos lesiones leves. La calificación del caso es resistencia a la autoridad y lesiones.

La fiscalía además solicitó la prisión preventiva del imputado. Para fundarla sostuvo que en caso de recaer condena la misma sería indefectiblemente de cumplimiento efectivo porque el mínimo para esa calificación legal es de cinco años de prisión.

Sostuvo además que en caso de recuperar la libertad el mismo podría intentar interferir en el normal avance del proceso evitando que se conociera la verdad de lo ocurrido. Señaló que las víctimas eran personas vulnerables y que no existían otras medidas alternativas que permitieran que puedan declarar en libertad en un potencial juicio.

La defensa no manifestó objeciones a los hechos impuestos pero se opuso al dictado de la prisión preventiva. Entendió que no existían elementos suficientes que vinculen al hombre con los hechos materias de acusación porque los reconocimientos habían sido a través de fotografías y no en rueda de personas y requirió que el imputado recupere la libertad usando un dispositivo electrónico de seguimiento y presentaciones en comisarías o ante la fiscalía.

El juez de garantías que intervino en la audiencia coincidió con el criterio de la fiscal del caso y dispuso la prisión preventiva del acusado por el plazo de la investigación preliminar. En consecuencia el hombre continuará detenido.