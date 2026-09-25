Imputaron y dictaron prisión preventiva a un acusado de abusar de su pareja y de sus dos hijas en Cipolletti

El Ministerio Público Fiscal imputó formalmente a un hombre acusado de cometer sistemáticos abusos sexuales e infligir violencia familiar contra su pareja y las dos hijas de la mujer. Durante la audiencia judicial, el juez de garantías Adrián Dvorzak dio por formulados los cargos y ordenó la prisión preventiva del acusado para evitar riesgos de fuga y garantizar el normal desarrollo de la investigación.

La causa penal se inició formalmente tras una denuncia radicada inicialmente en la localidad de Guardia Mitre por una de las hijas mayores. A partir de esa primera presentación, la madre de la joven formuló su propia denuncia en calidad de víctima de violencia y en representación de su otra hija menor de edad. Ambas ratificaron sus testimonios ante la fiscal del caso, quien se trasladó hasta el hospital Artémides Zatti de la ciudad de Viedma para tomar la declaración correspondiente a las denunciantes mayores.

Según detalló el equipo fiscal conformado por Yanina Estela Pasarelli y Sofía Lento, la primera denunciante expuso haber sufrido agresiones sexuales por parte de la pareja de su madre desde que tenía 17 años, en un contexto de sometimiento, vigilancia constante y amenazas de difusión de imágenes íntimas. El acusado ejercía un control estricto sobre sus movimientos cotidianos y le exigía leer y eliminar mensajes intimidantes de WhatsApp, los cuales fueron aportados como evidencia.

Posteriormente, la madre relató haber vivido situaciones de violencia coercitiva durante la convivencia y reveló que su hija menor de edad también le había manifestado haber sido víctima de ataques sexuales por parte del sospechoso.

La Fiscalía incorporó a la causa las historias clínicas correspondientes, junto con la intervención especializada de la Oficina de Atención a la Víctima (OFAVI), organismo que brindó contención a las tres mujeres y contextualizó la dinámica de violencia ejercida por el acusado.

Durante la audiencia, las representantes del Ministerio Público Fiscal fundamentaron la necesidad de dictar la prisión preventiva remarcando que el imputado carece de trabajo estable y de arraigo fijo, lo que incrementa el peligro de fuga, además del riesgo latente de entorpecimiento de la prueba.

La medida fue concedida por el magistrado interviniente sin la oposición de la defensora oficial María Paz Álvarez. Asimismo, el juez Dvorzak solicitó de manera expresa a los medios de comunicación no difundir detalles específicos de los hechos ni la identidad del imputado, con el fin estricto de proteger la intimidad, la privacidad y el marco de doble protección legal que ampara a las víctimas por su condición de mujeres y menores de edad.