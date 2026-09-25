Viaje histórico: cómo será el recorrido que hará la locomotora a vapor para llegar hasta Mar del Plata

Una histórica formación a vapor volverá a recorrer las vías bonaerenses este sábado 26 de septiembre, en un viaje especial hacia Mar del Plata para conmemorar los 140 años de la llegada del ferrocarril a la costa atlántica.

Una formación histórica vuelve a recorrer la provincia: el viaje de la locomotora a vapor hacia Mar del Plata

El trayecto tiene como eje recordar la jornada del 26 de septiembre de 1886, fecha en la que el primer tren arribó a la ciudad costera.

Aquel acontecimiento significó un cambio en la conectividad de la provincia y tuvo un papel destacado en el posterior desarrollo turístico, económico y urbano de Mar del Plata y las localidades vinculadas al recorrido.

A 140 años de ese hito, la iniciativa busca recuperar la memoria ferroviaria y la historia de los pueblos bonaerenses atravesados por el ramal.

Durante el itinerario, la formación realizará cuatro paradas estratégicas:

Coronel Brandsen

Lezama

Dolores

Maipú

Estas detenciones cumplirán una función operativa fundamental para el desarrollo del viaje, ya que la locomotora necesita recargar sus depósitos de agua para generar el vapor que permite mantener su funcionamiento. Por el momento, no fue confirmada la grilla horaria exacta para cada una de las estaciones intermedias.

Los horarios del recorrido de la histórica locomotora a vapor rumbo a Mar del Plata

La formación partió el viernes 25 de septiembre por la noche desde Remedios de Escalada y tiene previsto arribar a «La Feliz» este sábado 26 de septiembre a las 10:00 horas, dando inicio inmediato a la exposición histórica que será desde las 10 hasta las 18:00 horas con entrada libre y gratuita.

La actividad permitirá que las y los vecinos puedan acercarse a ver los vehículos ferroviarios históricos y a recorrer por adentro los coches, que fueron preservados por el Ferroclub Argentino y por el Tren Museo Itinerante del Museo Nacional Ferroviario.

Entre los coches que se podrán ver expuestos estará el Oficial Werkspoor O.F. 1, una pieza reconocida por ser utilizada por el papa Juan Pablo II durante su visita a Argentina en 1982.

También se podrán conocer el coche Bar B.A. 400, el coche Cine Hitachi P.A.C. 606, coches Pullman y Semi Pullman, un vagón Postal Werkspoor y un furgón Materfer.

La jornada se realizará en la Estación Mar del Plata, un lugar íntimamente relacionado con el crecimiento de la ciudad. La llegada del ferrocarril marcó un antes y un después, determinante para su desarrollo como destino turístico. La propuesta, 140 años después, busca poner en valor ese legado y acercarlo al vecino.

Será una oportunidad para que grandes y chicos puedan conocer una parte de la historia ferroviaria argentina y del patrimonio cultural de Mar del Plata.