Entrevista a Milei en Estados Unidos: recesión, desempleo y China, las preguntas que incomodaron al presidente

El presidente Javier Milei respondió este jueves a un cuestionario exigente del editor global de Bloomberg, John Micklethwait, durante un conversatorio en The Economic Club de Nueva York, donde defendió el rumbo de su Gobierno y evitó precisar algunas de las decisiones económicas y políticas pendientes.

Milei defendió su gestión ante preguntas sobre recesión, empleo y controles cambiarios

Según un artículo de La Nación, consultado por una eventual recesión, Milei respondió que no está preocupado y sostuvo que la Argentina “está creciendo” desde comienzos de 2024. Sin embargo, el Indec informó que la economía cayó 0,6% en el segundo trimestre de 2026 frente al período anterior. El mandatario atribuyó los registros negativos a la volatilidad de los indicadores desestacionalizados y aseguró que la tendencia continúa en expansión.

También rechazó que el desempleo haya aumentado “sustancialmente”. La desocupación se ubica actualmente en 7,9%, frente al 5,7% registrado en diciembre de 2023. Milei sostuvo que durante su gestión se generaron 520.000 puestos de trabajo, aunque reconoció que el crecimiento se concentró en el sector informal.

Sobre las restricciones cambiarias, afirmó que “prácticamente todas” fueron removidas y que el resto será eliminado cuando el Gobierno considere que sea el momento adecuado. Tampoco definió cuándo enviará al Congreso el proyecto para eliminar las PASO.

En materia internacional, evitó profundizar sobre la relación comercial con China, pese a que el país asiático es uno de los principales socios comerciales argentinos.

De cara a 2027, Milei aseguró estar “muy tranquilo” y defendió su eventual reelección. Además, cuestionó a la oposición y puso en duda que los votantes opten por candidatos que representen una alternativa al oficialismo.

Con información de La Nación