Incendio en el Bolsón | imputado de Neuquén nombró al chofer del intendente: «El nos llevó primero»

¿Quiere mi versión?, dijo el acusado por presuntamente intentar iniciar fuego en la zona afectada por los incendios en el Bolsón. El hombre, de 31 años, oriundo de Neuquén, pidió declarar durante la audiencia de formulación de cargos realizada este viernes. Allí nombró a personas, entre ellas a un trabajador del intendente, Bruno Pogliano y brindó detalles de cómo llegó a la zona ubicada en la confluencia de los ríos Azul y Blanco.

Habilitado a hablar por el juez del caso, Ricardo Calcagno, el imputado, que a partir de hoy deberá cumplir prisión preventiva por un mes, dijo que el pasado 5 de febrero se encontraba en Wharton. «Ese día yo estaba llevando a los pibes de los pozones, que están en un camping arriba».

Según expuso, al bajar de la zona se encontró con «dos pibes» refiriéndose a los testigos Agustín Peralta y Milagro Medina que trasladaron al hombre y dieron aviso a las autoridades.

«Yo cuando bajé tenía mi mochila llena de comida, sándwiches, frutas, todo eso» y explicó que eran insumos para llevar a la zona donde prestaba colaboración ante los efectos de los incendios.

«Estaban los dos y me preguntan qué hacía y les dije que estaba esperando a los otros chicos de los pozones y ahí me dicen, no subite a la camioneta que te llevamos para Wharton y ahí me detienen y me tiran una botella con nafta» agregó a su declaración.

La botella y los dos mencionados

Respecto al recipiente con líquido inflamable, aseguró que «supuestamente yo la llevaba, pero nunca toqué ni nada, en mi mochila solo tenía comida».

El hombre aclaró, por preguntas del propio abogado defensor Nelson Vigueras, que llegó a El Bolsón de vacaciones y que se alojaba en un camping junto a Fabian Paso, uno de los detenidos que fue liberado recientemente.

Paso habló con medios nacionales y dijo que su vinculación con el hecho fue «una equivocación aparentemente» y que su arresto se dio porque se acercó a ver a dónde se llevaban al detenido de Neuquén.

Otro de los mencionados por el imputado fue un conductor que trabaja para el intendente de El Bolsón. «Yo fui a colaborar de buena voluntad a Huarton, fuimos con el chofer del intendente, él nos andaba trayendo primero», dijo y aseguró que en el lugar había más personas. «Yo fui a llevarle comida a los chicos de los pozones porque el día anterior, cuando estuve ayudando, estuvimos sin comer todo el día», describió.

Finalmente, se dispuso a aclarar que no conoce la zona y que es la primera vez que iba a El Bolsón de vacaciones.

El juez avaló los cargos y el pedido de prisión preventiva

La imputación fue realizada por el fiscal de El Bolsón, Francisco Arrién y Martín Lozada. Por la Defensa Oficial del imputado estuvieron los abogados Mónica Goye y Nelson Vigueras. Fue transmitida en vivo por Youtube con una convocatoria a la prensa.

El juez, Ricardo Calcagno, finalizó la audiencia formulando los cargos por «incendio en grado de tentativa», dio como plazo de investigación cuatro meses y accedió al pedido de la fiscalía ordenando la prisión preventiva por un mes (hasta el 7 de marzo), entendiendo que puede existir un entorpecimiento del imputado en la investigación.