Incendios en el Bolsón: un mes de prisión preventiva para el imputado de Neuquén

A una semana del voraz incendio en el Bolsón que arrasó con bosques nativos, viviendas y el trabajo de toda una comunidad, este viernes la fiscalía local realiza la imputación a un acusado de iniciar las llamas, que aún son combatidas por los brigadistas.

La audiencia de formulación de cargos, fue convocada a las 10 de la mañana y busca imputarle los cargos por «incendio en grado de tentativa» a uno de los detenidos esta semana.

La imputación es contra Nicolás Heredia. El hombre es oriundo de Neuquén y vive en Senillosa. A él se lo encontró con una botella con líquido inflamable el pasado 5 de febrero.

La imputación quedó a cargo del fiscal de El Bolsón, Francisco Arrién y Martín Lozada. Por la Defensa Oficial estarán Mónica Goye y Nelson Vigueras. El juez que interviene es Ricardo Calcagño.

Qué dijo el imputado

Heredia pidió la palabra al juez: «Quiere que diga mi versión» dijo durante la audiencia. Durante el uso de su derecho, explicó que él estaba «llevando» comida a otras personas y expuso que estaba en tareas de colaboración en el combate del fuego.

También mencionó al chofer del intendente de El Bolsón, Bruno Pogliano, y aclaró que está de vacaciones en la zona, instalado en un camping rústico. «Yo trabajo en la construcción», agregó durante su breve intervención.

Su abogado defensor, Nelson Vigueras, solicitó que se rechace «el pedido de formulación de cargos». Sus argumentos describen que los dos testigos de la fiscalía solo hablan de sospechas y en ningún momento involucran a Heredia en los incendios.

También reparó en el hecho de que la botella secuestrada no fue manipulada por Heredia según los testigos, y que apareció “rodando”, razón por la cual no se manifiesta ninguna acción incriminatoria. Otro de los puntos cruzados por la defensa, es el color de la camisa. «Los testigos de la fiscalía dijeron que la camisa es azul, no amarilla», exponiendo una presunta contradicción en los datos aportados por las personas que interceptaron a Heredia.

La teoría de la fiscalía

La fiscalía a cargo de Arrién presentó sus argumentos, en los cuales atribuye que Heredia fue interceptado por dos personas (Agustín Peralta y Milagro Medina) que, declararon en la causa como testigos. Los mismos habría visto a Heredia con otras personas en actitud sospechosa circulando por el sendero que da a la confluencia de los ríos Azul y Blanco, en el paraje Mallín Ahogado, el pasado 5 de febrero.

En ese lugar, los testigos vieron como Heredia habría despojado de una botella de medio litro con un líquido azul, presuntamente inflamable.

Luego dieron aviso a un comercio y estos últimos a una patrulla de montaña que notificaron a la comisaría, desde donde se concretó la demora a Heredia.

Lozada además, remarcó que una de las testigos describió que Heredia tenía una camisa amarilla. Para la fiscalía esa ropa simulaba la utilizada por el personal que combate los incendios. Además, planteó que el imputado estaba en una zona donde no había focos ígneos ni se trabajaba en el fuego.

Qué pidió el fiscal de El Bolsón

Tras escuchar a la defensa, el fiscal Francisco Arrién, argumentó que existen «elementos suficientes» para solicitar la imputación de los cargos.

En su pedido, solicitó al juez que junto a los delitos atribuidos se otorgue la investigación por cuatro meses. Ambas cosas fueron aceptadas por el juez que interviene es Ricardo Calcagño.

Posteriormente, agregó una medida de prisión preventiva por el plazo de un mes, para realizar medidas de inspección y análisis en la botella encontrada durante el procedimiento. Sustentó el pedido con el posible riesgo de fuga de Heredia, al no tener domicilio en la jurisdicción de El Bolsón ni en Bariloche. Además, detalló la posibilidad en que en libertad, Heredia podría contactar a otras personas que incluso están detenidas, entorpeciendo la investigación.

La defensa del imputado se opuso a la prisión preventiva, aludiendo que Heredia se puso a derecho desde un principio y que nunca mintió que vive en Senillosa, incluso acreditándola con un acta de certificado. Sugirió, entonces, que el imputado podría compadecer en la comisaría de su localidad, en tanto se desarrolla el juicio.

La resolución del juez

El juez, Ricardo Calcagño, finalizó la audiencia formulando los cargos por «incendio en grado de tentativa». Además, dio como plazo de investigación cuatro meses.

También accedió al pedido de la fiscalía y ordenó la prisión preventiva por un mes (hasta el 7 de marzo), entendiendo que puede existir un entorpecimiento en la investigación gozando de libertad.