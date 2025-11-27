Se abrió una investigación por los incendios del cerro Otto en Bariloche: no hay detenidos

El miércoles por la tarde un incendio en el cerro Otto generó alarma en Bariloche. Fue contenido. Foto: Chino Leiva

La seguidilla de incendios forestales en la ladera norte del cerro Otto que causaron fuerte alarma en la tarde de ayer derivaron en la apertura de una investigación judicial, orientada a determinar el origen del fuego. El fiscal Guillermo Lista quedó a cargo de las actuaciones y dispuso las primeras medidas de investigación, por ahora sin personas detenidas, según informaron desde el Ministerio Público.

La repetición de incendios en un mismo sector y en un lapso corto de tiempo alimentaron la hipótesis de la intencionalidad, según la sospecha deslizada por vecinos de la zona y las versiones que circularon en redes sociales.

Pero el jefe de la Regional Tercera de Policía, Nelson Torres, evitó las afirmaciones tajantes y dijo que las actuaciones están en “etapa preliminar”.

Informó que hubo un demorado en las primeras horas porque fue interceptado en el lugar con una pala y no pudo explicar en un primer momento qué hacía allí. Testimonios posteriores lo señalaron como un voluntario que se acercó a colaborar en el combate del fuego y en principio quedó desvinculado de la investigación, según dijo Torres.

El incendio (en realidad fueron siete focos) afectó la parte alta del barrio Melipal, en una superficie de 200 metros por 500, cubierta de retamas, cipreses y pinos, sin afectar viviendas. A última hora de ayer el fuego había quedado bajo control.

Desde el Ministerio Público Fiscal confirmaron que hay un expediente abierto y que existen dificultades para trabajar sobre el terreno porque la prioridad es el despliegue de los combatientes del Splif y los bomberos, dedicados a la extinción de las llamas

. De todos modos hubo recorridas de personal de Criminalística por el lugar con la misión de colectar evidencias y la fiscalía tomó las primeras medidas, que no explicitó.

El comisarío Torres dijo que trabajan con algunos testimonios de vecinos y que no cuentan con imágenes de cámaras de videovigilancia, pero sí algunos registros de drones. “Esos elementos son materia de evaluación y se está recapitulando todo con auxiliares de la Justicia”, refirió.

Según el jefe de la regional, el único demorado -en las primeras horas- fue un joven mayor de edad, que quedó desvinculado una vez que se aclaró su presencia en el lugar. Agregó también que hay una “denuncia de un propietario” sobre un supuesto litigio por lotes y la posible relación de esos hechos con el incendio también es “materia de investigación”.