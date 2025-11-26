En 48 horas, seis focos de incendio en el cerro Otto, cerca de las viviendas al oeste de Bariloche

Los brigadistas del Servicio Provincial de Lucha contra los Incendios Forestales (Splif) combaten un incendio en el barrio de Melipal. Se trata del sexto foco que prenden intencionalmente desde el lunes, en 48 horas, en la ladera norte del cerro Otto donde el acceso es sumamente complejo por la abundante vegetación, las condiciones de sequía ante las temperaturas extremas y la falta de lluvia y la cercanía de viviendas.

Desde el Splif confirmaron que los focos siempre se prenden en el mismo sector, casi al final de la calle Corrientes, «a media ladera del cerro», afectando arbustos nativos, retamas y ciprés. Hasta ahora, quemó poca superficie, pero los esfuerzos apuntan a evitar cualquier propagación. Estos días no hubo viento que complicara las tareas.

«Son focos chicos por suerte. No sabemos si son provocados por menores. La policía está investigando y recorriendo la zona, con personal apostado en ese sector», sintetizó Nelson Leal, subjefe del Splif Bariloche. Los Bomberos de Melipal también concurrieron a las intervenciones ante la cercanía de viviendas.

Seis focos en 48 horas. Foto: gentileza

«Los focos se han prendido a unos 150 metros del camino de autos. Se llega caminando. De todos modos, dejamos un móvil apostado en cercanías para hacer un ataque rápido», advirtió Leal.

Los mismos vecinos de la zona, preocupados por la situación, fueron quienes dieron aviso a los Bomberos y a Protección Civil. El Splif intervino con dos móviles y siete brigadistas. «Es un lugar de difícil acceso, con mucha vegetación cerrada. Hay varios senderos en ese sector y quienes están prendiendo pueden salir para cualquier lado», señaló.

La situación crítica se vislumbró en invierno

A mediados de julio, en pleno invierno, el jefe del SPLIF Río Negro, Orlando Báez ya lo advertía: «Las mediciones de los índices de disponibilidad de combustible te marcan que el material mediano y grueso, como árboles, está disponible a arder. De modo que un descuido con alguna quema o alguna mala intención podría generar una intervención. El año pasado recién en octubre empezó a haber disponibilidad”.

En Bariloche, tres sectores son los que más preocupan: la Península San Pedro, la zona del Llao Llao y la ladera norte del cerro Otto, donde en las últimas 48 horas se produjeron seis focos de incendios. Se trata de lugares boscosos donde se construyó en forma masiva, se abrieron calles -muchas veces sin autorización-, con salidas muy angostas en caso de una emergencia. Los accesos no abundan.

Meses atrás, las autoridades comenzaron a reunirse con los vecinos para concientizar respecto de la situación y recordar las medidas de prevención. Báez anticipaba «una crítica situación en primavera y verano”. “Lo que pasó en Bolsón se podría repetir en Bariloche con una clara intención de descuido porque el combustible ya está listo para arder”, dijo.