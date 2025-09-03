Indemnización millonaria para un exgerente de Viedma: lo despidieron «con causa», la Justicia opinó distinto

Confirman condena de 18 años a un agresor por abuso sexual y ataque brutal en Regina. Foto Archivo.

La Cámara del Trabajo de Viedma falló a favor de un exgerente, otorgándole una indemnización superior a los $27 millones luego de un despido con causa que no pudo ser acreditado por la empresa. El fallo se centró en la falta de pruebas que respaldaran las acusaciones de la compañía para justificar la desvinculación.

Un exgerente de una empresa fue despedido con causa en Viedma, pero la Justicia de Río Negro resolvió que el trabajador tiene derecho a percibir una indemnización superior a los 27 millones de pesos, al considerar que no se pudo probar la razón de su desvinculación.

En la sentencia, la Cámara del Trabajo de Viedma indicó que «la suma de hechos imputados no tenía la entidad suficiente para fundar un despido con causa», confirmando el pago millonario en un plazo de diez días hábiles, tal como informa la sentencia de la Cámara.

Cómo avanzó el caso que otorgó una indemnización millonaria a un exgerente de una empresa de Viedma

El caso se inició cuando el exgerente fue notificado de su desvinculación a través de un acta notarial.

En la acusación, la empresa le imputó la falta de custodia y control de la recaudación y la contratación, sin autorización, de una vendedora independiente. La compañía argumentó que estas conductas configuraban una «pérdida de confianza» incompatible con la continuidad del vínculo laboral.

Por su parte, el gerente rechazó los cargos, afirmando que su rol se limitó a detectar diferencias en la recaudación, reportarlas y colaborar con la auditoría posterior. Para llegar al veredicto, el tribunal analizó informes internos y pericias contables.

Qué definió la Justicia para la indemnización millonaria del exgerente de Viedma: plazos de pago

Al respecto, se destacó que no existía un organigrama formal que le asignara al gerente el control directo del flujo de efectivo. Además, la auditoría interna de la propia empresa, incorporada como prueba, mostraba supuestas diferencias de más de 100 mil pesos, aunque la mayor parte de esos importes figuraba como saldos positivos y no como faltantes.

Por último, se desestimó el perjuicio patrimonial de la contratación de la vendedora al comprobarse que las comisiones pagadas correspondían a ventas concretadas.

La condena, que debe ser abonada en un plazo de diez días, incluyó el pago de indemnizaciones por antigüedad, preaviso, vacaciones no gozadas y otros rubros complementarios, a lo que se sumaron los intereses calculados de acuerdo con la doctrina vigente en la provincia.