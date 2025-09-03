Un juez le ordenó a una empresa estatal de Neuquén la reincorporación de dos empleadas despedidas por discriminación

De esta manera, Corfone S.A deberá además abonarles los haberes no liquidados desde entonces. La desvinculación se produjo después de que las trabajadoras denunciaran a un jefe por maltrato y acoso laboral en el aserradero de Las Ovejas.

El juez de la V Circunscripción Judicial, Carlos Choco, ordenó a la empresa estatal Corfone S.A. reincorporar a dos trabajadoras despedidas en octubre de 2024 y abonarles los haberes no liquidados desde entonces. La sentencia consideró que la desvinculación fue discriminatoria, ya que se produjo después de que ambas empleadas denunciaran a un jefe por maltrato y acoso laboral en el aserradero de Las Ovejas.

En la demanda, las trabajadoras describieron un ambiente de hostigamiento, persecución y violencia, que incluyó burlas, cosificación y conductas de connotación sexual por parte de un superior, quien, según relataron, realizaba actos degradantes y gestos obscenos durante la jornada laboral.

A pesar de haber llevado los reclamos a Recursos Humanos, no recibieron respuesta y, finalmente, se les impidió el ingreso al lugar de trabajo el 9 de octubre del año pasado.

El juez destacó que los testimonios de otros empleados respaldaron las denuncias y dieron cuenta de un contexto laboral en el que estaban normalizados el hostigamiento y las descalificaciones hacia las mujeres.

Choco señaló que Corfone no logró desvirtuar las acusaciones y que se valió de “infracciones nimias” para justificar los despidos, lo que robustece la conclusión de que fueron discriminatorios y, por lo tanto, nulos.

Además, el fallo declaró la inconstitucionalidad del artículo 245 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, incorporado por la Ley de Bases, al entender que vulnera el principio de igualdad y busca excluir la aplicación de la Ley 23.592 de Actos Discriminatorios a los trabajadores.

Según el magistrado, esta disposición contradice la Constitución Nacional y los tratados internacionales que garantizan la igualdad en el empleo.

Una empresa estatal fundada hace 50 años

La Corporación Forestal Neuquina (Corfone) fue fundada el 1 de diciembre de 1974 y en las últimas décadas experimentó un crecimiento significativo que la posiciona como una de las principales empresas del sector a nivel nacional.

Desde sus inicios, la compañía estatal se propuso impulsar la actividad forestal en la provincia, incorporando superficies implantadas y nuevas tecnologías para optimizar el uso de la madera.

A lo largo de su trayectoria, Corfone desarrolló una red integrada por aserraderos, viveros, unidades de transporte y personal especializado, lo que permitió fortalecer el aprovechamiento de los recursos forestales en el territorio neuquino.

Su labor también se orientó a promover empleo genuino y contribuir a evitar el despoblamiento de las zonas rurales, mediante la creación de cuatro polos forestales ubicados en Junín de los Andes, Aluminé, Loncopué y Las Ovejas.

En la actualidad, la empresa administra 15 mil de las 45 mil hectáreas de bosques implantados en la provincia. Otras 15 mil hectáreas están en manos de empresas privadas, mientras que el resto es gestionado por asociaciones de fomento rural, comunidades mapuche y municipios.