Un jurado popular absolvió a un hombre acusado de abusar sexualmente de dos niñas en Cutral Co

El juicio se desarrolló durante cinco jornadas y finalizó con el veredicto del jurado popular.

Un jurado popular declaró no culpable a un hombre acusado por el Ministerio Público Fiscal de abusar sexualmente de dos niñas durante varios años en Cutral Co. El veredicto fue comunicado este viernes, luego de cinco jornadas de juicio y una deliberación que se extendió durante unas tres horas.

El acusado fue declarado no culpable en los cuatro cargos que el jurado debía resolver, vinculados con los hechos denunciados por las dos víctimas.

La acusación fiscal

Según la teoría presentada por la fiscalía, los abusos habrían ocurrido entre 2006 y 2012 en una vivienda de Cutral Co y en inmediaciones de ese domicilio.

Durante los alegatos, el fiscal jefe Gastón Liotard sostuvo que el hombre había aprovechado la convivencia preexistente y la situación de vulnerabilidad de las niñas para cometer los abusos. También afirmó que en distintos episodios habría utilizado violencia y amenazas.

La acusación contemplaba delitos de abuso sexual con acceso carnal y abuso sexual gravemente ultrajante, ambos agravados por la convivencia preexistente y planteados bajo una modalidad continuada.

El jurado deliberó durante tres horas

El jurado comenzó a deliberar el viernes alrededor de las 13:30, después de recibir las instrucciones impartidas previamente por el juez técnico. Cerca de tres horas más tarde comunicó su decisión.

El presidente del tribunal popular leyó los cuatro formularios sometidos a consideración. En todos ellos, el resultado fue el mismo: el acusado fue declarado no culpable.

Tras conocerse el veredicto, el juez técnico Lisandro Borgonovo dictó la resolución correspondiente y declaró formalmente no culpable al acusado por los delitos que habían llegado a juicio.

El proceso concluyó así con la absolución del sospechoso, luego de que el jurado popular no encontrara acreditados los cargos planteados por la acusación fiscal.