Investigan faltantes de armas que estaban en custodia judicial: una apareció en un robo en Roca

La ciudad judicial de Roca, donde está el depósito de armas en custodia. (Foto: Juan Thomes)

Por una línea penal y otra administrativa avanzan dos investigaciones sobre faltantes de armas que estaban en custodia judicial en Roca, luego de que una de ellas apareciera en un procedimiento policial.

La denuncia se tramita en la Fiscalía de Roca, donde se inició una investigación penal para esclarecer las circunstancias en que el arma, que debía permanecer en dependencias judiciales, más precisamente en la Ciudad Judicial de Roca, fue utilizada en un episodio delictivo.

Según supo este medio, cuando se secuestró el arma y tras el cotejo de la numeración se descubrió que que figuraba en custodia en el depósito judicial de la ciudad judicial de Roca. Ante la eventualidad de que sea un arma melliza se chequeó si estaba en el depósito, pero no fue hallada en el lugar, lo que encendió las alarmas y desencadenó las dos investigaciones que ahora se llevan adelante.

Faltante de armas: qué investiga la fiscalía

La causa causó preocupación en las autoridades judiciales provinciales y la investigación que lleva adelante la fiscal jefa, Teresa Giuffrida, apunta a delimitar la dimensión de los faltantes y si hay una posible red de tráfico de armas que están bajo custodia.

Según pudo saber Diario RÍO NEGRO, en los últimos días hubo allanamientos en los domicilios de algunos empleados y en el depósito de Regina también se habrían detectado faltantes.

Una investigación administrativa

El STJ dispuso una investigación interna urgente y dio intervención al Auditor General, Juan Manuel Montoto. En ese marco, se requirió información a distintas áreas, se tomaron declaraciones testimoniales y se analizó documentación vinculada al circuito de secuestros judiciales.

Estas actuaciones preliminares se orientaron a reconstruir el recorrido del arma y determinar cómo se produjo la irregularidad.

El organismo indicó que el proceso interno podría derivar en la adopción de medidas precautorias o en eventuales sanciones, según lo que surja de las actuaciones. La auditoría incluyó el análisis de registros y la verificación física de los elementos bajo custodia.

Como medida complementaria, se ordenó un relevamiento y arqueo integral de los objetos secuestrados en la Oficina Judicial de Roca, medida que también se extendió a otras Circunscripciones de la provincia.

Faltante de otras armas tras un arqueo

En el marco de ese relevamiento, se detectó el faltante de otras armas de fuego, por lo que se dispuso la ampliación de la denuncia penal.

El número total de elementos involucrados aún no se encuentra determinado, dado que el control integral continúa en curso, informó el área de prensa de Judicatura.

Medidas de control interno

Estas medidas se adoptaron de forma inmediata tras la detección de la irregularidad. El objetivo consistió en reforzar los mecanismos de control sobre los secuestros judiciales y asegurar la trazabilidad de los elementos bajo custodia, en especial aquellos vinculados a armas de fuego.

Actualmente se indaga sobre los registros de elementos secuestrados y los protocolos de control interno en las dependencias judiciales. La revisión abarca depósitos, sistemas de inventario y circuitos administrativos relacionados con la custodia.