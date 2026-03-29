Jefe policial de Río Negro chocó en la Ruta 7, dio 1,51 de alcohol, se fue del hospital sin alta médica y lo apartaron

Tras chocar en Ruta 7, un jefe policial dio 1,51 de alcohol, se fue del hospital y fue apartado.

Un siniestro vial ocurrido en esta madrugada en Centenario derivó en un fuerte impacto dentro de la Policía, luego de que el conductor involucrado fuera identificado como un jefe del área de Seguridad Vial de Cipolletti. El hecho se registró alrededor de las 6:40 sobre la Ruta Provincial 7, a la altura de calle 3, cuando un automóvil Suzuki Fun blanco impactó contra un guardarrail por causas que aún se investigan. El episodio generó alarma en la zona y motivó la intervención de distintos cuerpos policiales.

Un resultado que agravó la situación

Al arribar al lugar, efectivos de la comisaría 5 realizaron la primera intervención, mientras que personal de tránsito avanzó con las diligencias correspondientes. Al identificar al conductor, constataron que se trataba de un efectivo policial de jerarquía, perteneciente al área de Seguridad Vial.

El vehículo impactó contra un guardarrail en Ruta 7. Foto Gentilezas Centenario Digital.



El test de alcoholemia confirmó las sospechas: el resultado arrojó 1,51 gramos de alcohol por litro de sangre, una cifra que supera ampliamente los límites permitidos por la normativa vigente.

Cómo ocurrió el siniestro

Según el informe oficial, Sergio Casagrande circulaba en sentido norte-sur cuando, por motivos que se intentan establecer, perdió el control del vehículo e impactó contra el guardarrail. Tras el choque, el rodado realizó un efecto de giro sobre la cinta asfáltica.

El vehículo presentaba daños visibles, especialmente en la parte trasera, y quedó en el lugar a la espera de ser retirado por una grúa. Además, se detectaron restos del automóvil sobre la calzada, lo que refuerza la hipótesis de un impacto previo de consideración.

Intervención médica y retiro sin alta

Tras el hecho, una ambulancia trasladó al conductor al hospital de Centenario para su evaluación. Sin embargo, horas más tarde, cuando el personal policial se acercó para tomarle declaración, se informó que el hombre se había retirado por sus propios medios, sin contar con el alta médica.

Este dato sumó un elemento más de preocupación al caso, que ya generaba repercusiones dentro de la fuerza por el rol que desempeña el involucrado en tareas de control y prevención vial.

Medidas y actuaciones internas

De acuerdo a fuentes oficiales, Casagrande -integrante de Seguridad Vial de Cipolletti- se encontraba franco de servicio y habría asistido a un evento familiar antes del hecho.

Tras confirmarse el resultado positivo, se activaron los protocolos correspondientes: el funcionario fue apartado de sus funciones de manera preventiva y se iniciaron actuaciones administrativas internas, además de las contravencionales.

La investigación busca determinar no solo las circunstancias del siniestro, sino también si el vehículo estuvo involucrado en otro episodio previo al control.

Repercusiones

El caso generó malestar dentro de la institución policial, ya que involucra a un miembro del área encargada de fiscalizar el cumplimiento de las normas de tránsito. La situación pone en foco la conducta de quienes deben garantizar la seguridad vial.