Absuelven a la exintendenta Martini de la causa Techo Digno en Bariloche

La exintendenta de Bariloche, María Eugenia Martini, fue absuelta de los delitos de peculado y administración fraudulenta en la causa Techo Digno. Foto: Chino Leiva

El tribunal de juicio que llevó adelante las audiencias por la causa Techo Digno en Bariloche resolvió este lunes por unanimidad absolver a la exintendenta María Eugenia Martini (PJ) y al exfuncionario municipal Alfredo Milano.

Los jueces Romina Martini, Víctor Gangarrosa y Marcos Burgos entendieron que si bien existieron algunas irregularidades en el manejo del plan de viviendas nacional durante la intendencia de Martini entre 2013-2015, no se acreditó en forma fehaciente el dolo en el delito de defraudación a la administración pública y peculado.

La sentencia se dio a conocer este lunes en una audiencia con modalidad virtual, luego de un juicio que demandó siete audiencias con varios testigos y prueba documental.

El fiscal Martín Lozada había solicitado la condena de la exintendenta en calidad de autora por el delito de defraudación, mientras que a Milano le atribuía el carácter de partícipe necesario por ser el funcionario que acreditaba el avance de las obras del plan habitacional de 825 viviendas.

Según la acusación, la exjefa comunal avaló el pago de certificaciones de avances de obra por encima de lo que ejecutado.

Los jueces no encontraron acreditados los delitos atribuidos a la exintendenta.

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