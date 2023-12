Jardín 31 de Neuquén: se define si el docente sigue detenido o queda libre

El juez de Garantías, Marco Lupica Cristo, resolverá este viernes a las 8 si mantiene con prisión preventiva al docente acusado de cometer abusos en el Jardín 31 de Neuquén o, en aplicación del Código Procesal Penal, le concede la libertad a partir del 6 de enero.

En una audiencia realizada el jueves, el fiscal de Delitos Sexuales, Manuel Islas, pidió que siga detenido pese a que en pocos días cumplirá 18 meses privado de su libertad. Argumentó que la defensa solicitó numerosas prórrogas a la investigación, las calificó de «maniobras dilatorias», y que esos «tiempos vacíos» se tienen que «recuperar», para explicarlo en términos no muy académicos.

Invocó un fallo de la sala penal del Tribunal Superior de Justicia en el cual se introdujo el concepto de «aplazabilidad del plazo».

Las querellas, que representan a los padres de los niños y niñas del jardín, pidieron por su parte que se decrete la inconstitucionalidad del inciso 1 del artículo 224 del Código Procesal Penal, que fija: «El plazo ordinario de la prisión preventiva se extenderá hasta un máximo de dieciocho meses».

Ese vencimiento opera el 6 de enero próximo.

Rechazos de la defensa

Por su parte el defensor Gustavo Palmieri se opuso al planteo de inconstitucionalidad, que viene a producirse a diez años de la entrada en vigencia del Código y por el único caso en el que una persona está a punto de alcanzar el año y medio con preventiva sin haber llegado a juicio. «Es una inconstitucionalidad con nombre y apellido», dijo el defensor.

También confrontó con el argumento del fiscal Islas. Señaló que el precedente citado no aplica en un caso como este.

Sugirió el abogado que «pidan otra audiencia para discutir una domiciliaria», ya que en la que se realizó este jueves «fueron a todo o nada. Inconstitucionalidad sí o no; aplazabilidad sí o no. No quedaron otras alternativas, el juez tiene que resolver sobre eso».

Respecto de sus pedidos de prórroga, destacó que «siempre fueron otorgados por un juez», y que como resultado de su trabajo hubo un fallo del Tribunal de Impugnación que dejó afuera del juicio a 21 de los 24 hechos que le imputaban al docente.

La fiscalía y las querellas preparan una impugnación extraordinaria contra esa decisión. La tendrá que resolver la sala penal del Tribunal Superior de Justicia.