Judiciales de Neuquén reanudan la paritaria: es el único sector que no acordó la pauta salarial 2026

El lunes 2 de febrero las oficinas vuelven a funcionar con normalidad, tras el fin de la feria judicial. Foto Florencia Salto.

Mientras los poderes Ejecutivo y Legislativo bajaron la persiana de la paritaria estatal 2026, el Poder Judicial de Neuquén sigue negociando. El sindicato Sejun rechazó en diciembre la última oferta salarial y el lunes 2 de febrero, con el regreso de la actividad judicial, presentará una nota al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) para pedir una reunión urgente y retomar el diálogo.

El secretario general del gremio, Claudio Salazar, aseguró a Diario RÍO NEGRO, que la propuesta que llevaron las autoridades implica «copiar y pegar» el acuerdo que se firmó con el resto del sector público, sin detenerse en las demandas específicas que les acercaron.

La oferta consistió en una actualización trimestral por inflación durante el primer semestre del año y el pago de una asignación extraordinaria de $350.000.

Salazar reclamó la devolución del 30%, que se perdió en la negociación de 2023 y nunca se recuperó. Esta demanda la hizo en su momento también el sindicato docente ATEN. Además solicitó que los aumentos por IPC sean mensuales y acordes a la canasta familiar de Neuquén.

El TSJ define las negociaciones en función de los aportes del Tesoro Provincial, ya que carece de fondos para sostener estos incrementos. El dinero que transfiere el Ejecutivo representa el 53% del presupuesto judicial 2026. El propio presidente del tribunal, Gustavo Mazieres, dijo a este diario que ya son «una fuente de financiamiento, diría yo, regular del Poder Judicial«.

Asunción anticipada de autoridades

Salazar dejará el próximo mes la conducción del sindicato. El 27 de febrero finaliza el mandato. Santiago Alonso lo sucederá en el cargo. Ganó la elección por el 49,71% de los votos.

El dirigente afirmó que el secretario general electo adelantará su asunción. Lo hará durante la primera quincena, por lo que tomará la posta de la negociación.