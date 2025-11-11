Fin de ciclo en el sindicato de judiciales de Neuquén: quién sucederá a Claudio Salazar

Uno de los lugares habilitados para votar en Neuquén capital fue la Ciudad Judicial. Foto Cecilia Maletti.

Santiago Alonso arrasó en las elecciones del sindicato de judiciales de Neuquén (Sejun). Derrotó al actual secretario general, Claudio Salazar, que buscaba completar un tercer período al frente del gremio. Asumirá en el cargo el próximo 27 de febrero, con mandato hasta 2030.

Tres listas competían por la conducción. La Azul era la oficialista y se quedó con el 28,45% de los votos. A Salazar lo acompañaba en la fórmula Luciana Torti. La Magenta -encabezada por Eduardo Vargas y Mariela Gamero- cosechó el 21,55%.

La elección se realizó ayer y estaban habilitados para participar 1.394 afiliados y afiliadas, activos y pasivos, de toda la provincia.

La fórmula ganadora obtuvo el 49,71% de los votos. La lista Verde se impuso en 7 de las 8 urnas distribuidas en Neuquén capital. Triunfó en Rincón de los Sauces, Cutral Co, Zapala, San Martín de los Andes, Villa La Angostura y Chos Malal.

La subsecretaria general de Sejun será Griselda Porro.

El oficialismo logró una victoria únicamente en dos urnas: una en capital y la otra en Junín de los Andes.

La participación fue realmente alta: votó el 74,8% del padrón.

«Nos sorprendió»

Alonso es trabajador judicial de Chos Malal, en la región Alto Neuquén (antes denominada quinta circunscripción judicial). En diálogo con Diario RÍO NEGRO dijo que es empleado hace una década y que se desempeña como oficial de justicia. Confirmó que se mudará a la capital provincial.

Su papá Mario Ángel Alonso fue uno de los dirigentes acusados de realizar pintadas contra el exgobernador Jorge Sobisch, en edificios públicos, tras el asesinato del docente Carlos Fuentealba durante una protesta social. Finalmente la fiscalía desistió de la imputación.

Explicó que la lista surgió desde la agrupación 16 de noviembre, que lleva como nombre la fecha en la que se conmemora el día del trabajador y trabajadora judicial en Argentina. Aclaró que no tiene vínculo con el sector Verde que representa a Carlos Quintriqueo en ATE Neuquén, aunque lo destacó como «un compañero de una organización hermana» al igual que ATEN.

En cuanto al triunfo aplastante aseguró: «Nos sorprendió, sí, como cualquier elección donde uno logra un objetivo, porque siempre está la posibilidad de perder las elecciones, pero teníamos la garantía y la tranquilidad de que el trabajo ya lo habíamos realizado, de que pusimos el alma, pusimos el corazón en la campaña». Agregó que estuvo «financieramente bancada desde los bolsillos de cada compañero».

Señaló que existe una «desconexión» entre «la conducción y las bases» y que ese vínculo se debe «reconstruir».

«Ese modelo sindical que supo conquistar nuestros derechos a nuestro entender se agotó y esa forma de hacer sindicalismo creo que tiene que cambiar», remarcó.

Sejun está en plena negociación salarial, ya que en enero se vence el acuerdo vigente de aumentos trimestrales atados a la inflación. El secretario general electo manifestó que respetarán la institucionalidad y que son las autoridades actuales las que deben estar al frente. «Entendemos que es una responsabilidad de todos los que participamos en el proceso electoral llamar a la unidad y acompañar a la conducción actual en este proceso de paritaria salarial», mencionó.

Alonso asumirá el mismo mes en que el Tribunal Superior de Justicia cambia sus autoridades. Gustavo Mazieres seguiría al frente de la presidencia. Consultado acerca de qué relación tendrá con el vocal, respondió: «espero que sea buena, nosotros entendemos de que debe haber siempre diálogo y apostamos a eso».