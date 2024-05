Juicio a Emiliano Gatti: qué pasó con el testigo que quiso declarar y no lo dejaron en la causa por tenencia de imágenes de abuso infantil

En la última de las seis jornadas del juicio que se le sigue a Emiliano Gatti por tenencia y facilitación de imágenes de abuso sexual infantil, emergió de manera inesperada la figura de una expareja del periodista televisivo sobre quien ayer, y en medio de un laberinto de explicaciones de la propia defensa, fue identificado como uno los sospechosos de haber realizado las maniobras de descarga de los 50 videos que le encontraron al extitular de la organización solidaria Juntos Para Sumar.

Pero para entender lo que sucedió ayer, hay que remitirse a las primeras declaraciones públicas tanto de Gatti como de su abogado Marcelo Hertzriken Velasco quienes siempre sembraron dudas sobre una tercera personas que habría estado en el departamento de calle 3 Arroyos al 1600, que finalmente fue el lugar donde secuestraros las computadoras y celulares del periodista el 15 de noviembre del 2022.

Tanto el miércoles como el jueves comenzaron a declarar los testigos de la defensa y si bien entre ellos aparecieron dos exparejas, a ninguno lo consultaron puntualmente si habían sido los responsables de utilizar los medios electrónicos de Gatti para descargar videos de imágenes de abuso sexual infantil.

Pero los abogados del periodista comenzaron a desplegar ayer su último intento por desvincularlo de esas imágenes que podrían llevarlo a enfrentar una condena de cumplimiento efectiva. Primero fue su amiga quien habló del sospechoso y lo identificó con nombre y apellido. Rápidamente el juez Luciano Garrido -que preside el tribunal- pidió a los periodistas que estaban en la sala no identificar a esta persona ya que figuraba como testigo y en definitiva porque sobre él no pesaba ninguna denuncia por delitos de tenencia o facilitación de imágenes de abuso sexual infantil.

Las sospechas sobre este hombre se podrían haber aclarado de manera inmediata ya que se encontraba a menos de diez metros de la sala, con el documento en la mano y preparado para prestar declaración. Pero en plena audiencia y cuando ya se agotaba el tiempo para cerrar la nómina de testigos, el abogado Marcelo Hertzriken Velasco desistió de la presentación de esa expareja.

Uno de los allegados a este testigo se comunicó con este medio para aclarar que «no tiene ninguna vinculación con ese caso». «Lo vio en contadas ocasiones y nunca tuvo llaves de su departamento ni tampoco accedió a sus medios electrónicos como se dijo en la audiencia», expresó y agregó que estaba dispuesto a prestar su testimonio frente al tribunal.

Adentro de la sala, el abogado Marcelo Hertzriken Velasco argumentó que el testigo se había negado a declarar y que se amparaba en el artículo 18 de la Constitución Nacional (de no autoincriminarse) para no ingresar a la sala. Y sostuvo que se había contactado con el abogado de esta persona quien le había recomendado no presentarse.

La fiscal Graciela Echegaray le requirió al abogado de la identidad del defensor de esta persona aunque Hertzriken Velasco desistió de brindar esa información en ese momento.

«Tengo el informe que el 14 de diciembre (…) no quiso comparecer y fue llamado. No es un hombre de paja, existe y cambió de teléfono. Fue expulsado de su hogar a raíz de esto», enfatizó en su alegato de clausura el abogado al sostener su teoría.

Una alta fuente del Poder Judicial fue consultada sobre el tema explicó que es situación al menos resultó insólita. «Cuando suceden este tipo de casos la persona debe declarar ya que fue convocada por la propia defensa. En última instancia, puede desistir de continuar hablando porque nadie está obligado a declarar contra sí mismo. Pero evidentemente fue una estrategia de la defensa que no dio mucho resultado», aclaró el abogado y especialista en Derecho Penal que fue consultado por este medio y que pidió reserva de su identidad.

Cuándo se expide el tribunal

El tribunal que lleva adelante el juicio contra Emiliano Gatti está integrado por los jueces Luciano Garrido, Verónica Rodríguez y Emilio Stadler. El tribunal dará a conocer la sentencia el próximo martes a las 10:30, según se informó ayer al concluir las seis audiencias.

La fiscal Graciela Echegaray ratificó los términos de la denuncia y pidió que sea declarado responsable por los delitos de facilitación de imágenes de abuso sexual infantil (en 50 hechos), agravada por la edad de las víctimas (menores de 13 años), en concurso ideal con tenencia de imágenes de abuso sexual infantil (50 hechos), agravada por la edad de las víctimas (menores de 13 años); ambas en concurso real con tenencia con fines inequívocos de distribución (50 hechos), en carácter de autor (arts. 45, 54, 55 y 128 párrafos primero, segundo, tercero y quinto del Código Penal).

En caso de ser hallado responsable Gatti podría afrontar una condena que va desde los 4 años de prisión.