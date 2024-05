Video | Qué dijo Emiliano Gatti en el último día del juicio por distribución de imágenes de abuso sexual infantil: «Me aterra ir a la cárcel»

El periodista Emiliano Gatti habló ante el tribunal en la última jornada del juicio que se le sigue por tenencia de imágenes de abuso sexual infantil, un delito que tiene una pena mínima de 4 años de prisión ya que en este caso está agravado por que los niños que aparecen en los videos tienen menos de 13 años.

«Lo que pasó fue terrible, como una película de violencia, no haber recibido la lectura de los derechos, nunca me dijeron que podía llamar a mi abogado, esposado, siete horas detenido en un calabozo en Stefenelli», recordó Gatti.

«No se usó el protocolo y no cuenta para todos. Siento injusticia en el trato, nunca tuve la derecha de que se me considere inocente. Desde el minuto cero me sentenciaron los medios y la condena social es terrible», definió.

Y continuó en su relato: «Toda esa construcción por haber vivido esas situaciones de vulnerabilidad me permitían ser una persona fuerte y de pronto estaban deseándome la muerte. Esos primeros días pensé en quitarme la vida yo».

«Es apabullante, sentí que todo lo que tenía de pronto se desmorona por algo que no tenés. Cuando me sentaron en el sillón en mi casa estaba en shock. Yo quería irme, rajarme porque no podía salir a la calle. Tenía miedo de que me peguen. Cuando vine acá pasaron personas gritándome pedofilo», agregó.

En otro tramo de su exposición ante los jueces Gatti confesó lo que le genera la posiblidad de una condena en su contra. «Me aterra ir a la cárcel», declaró.

Juicio a Emiliano Gatti: «En dos oportunidades pensé en quitarme la vida»

El periodista contó que se fue a Bahía Blanca a la casa de sus padres. «Con un vacío total, lo que había sido su orgullo ya no lo era, mis cosas acá (en roca), el trabajo y lo otro, sin un peso hasta que pude alquilar algo», dijo.

Sobre su presente explicó que hace «changas» y que «con la indemnización fue mucho menos». «Nunca pensé que iba a estar tan mal para levantarme a almorzar mate», describió. Dijo que desde noviembre está bajo tratamiento con psicólogo y psiquiatra y que toma pastillas para la depresión y para dormir. «No puedo pegar un ojo, la cabeza es terrible, la depresión te paraliza», contó.

«No puedo imaginar una vida. Me fui inventando para no caer. En dos oportunidades pensé en quitarme la vida«, agregó.

Juicio a Emiliano Gatti: los alegatos de la Fiscalía

Cerca del mediodía comenzaron los alegatos de clausura en el juicio contra el periodista de Roca Emiliano Gatti por tenencia y distribución de imágenes de abuso sexual infantil. En la última jornada del proceso, el imputado habló ante el tribunal que integran los jueces Luciano Garrido, Verónica Rodríguez y Emilio Stadler. Luego se comenzaron los alegatos de las partes.