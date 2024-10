Juicio de Ginóbili a mapuches: cuál es la importancia de la audiencia de este lunes

La diligencia de mensura del Lote 9 está fechada en mayo de 1935. En el apartado «descripción del terreno», el agrimensor Rodolfo del Castillo señala: «existen en la mayor parte de su superficie bosques, las tierras son de buena calidad y abundan las aguadas. Pero el mérito principal de este lote consiste en su belleza, y debe considerarse como uno de los más destacados en el Parque Nacional Nahuel Huapi».

El Lote 9 es el epicentro de la disputa judicial entre el ex astro del básquetbol Emanuel Ginóbili y la comunidad mapuche Paicil Antriao en el cerro Belvedere en Villa la Angostura. Este lunes habrá una audiencia en la cual el defensor de siete integrantes de los pueblos originarios acusados de usurpación volverá a pedir que sean sobreseídos.

El abogado defensor Luis Virgilio Sánchez hizo el mismo pedido el pasado viernes 18 pero el juez de Garantías que dirigió la audiencia, Juan Pablo Balderrama, se declaró incompetente por una cuestión técnica. El que intervendrá hoy es su colega Ignacio Pombo, quien fue designado como juez del juicio oral que ya tiene fecha: empezará el 16 de diciembre.

Los mapuches están asentados en varios lotes que reclaman como propios, y sus dueños los acusan de usurpación. Hay además un juicio civil, y el relevamiento territorial que zanjaría el asunto estaría terminado pero nadie conoce el resultado.

¿Se postergará el juicio oral?

En este punto, tanto la acusación representada por el fiscal jefe Fernando Fuentes, el fiscal del caso Adrián De Lillo y el abogado de Ginóbili, José Ricardo Mena, como el defensor Sánchez, creen que el juicio se suspenderá.

Sánchez pedirá el sobreseimiento de los siete mapuches acusados de usurpación por dos motivos: prescripción de la acción penal y vencimiento del plazo de 3 años de duración máxima del proceso. Los acusadores se opondrán.

Las tres denuncias contra los integrantes de la comunidad, por la presunta usurpación de tres lotes -el del ex basquetbolista es uno de ellos, los otros figuran como titulares Néstor Bianchini y Fabián Converti- se presentaron en 2018, hace más de seis años.

La mediación que fracasó

La causa estuvo parada mucho tiempo por un proceso de mediación que fracasó en el intento de encontrar una solución.

Si el juez Pombo rechaza hoy el pedido de sobreseimiento, el defensor impugnará. Si, en cambio, le hace lugar, los que impugnarán serán los fiscales y los querellantes. De modo que, resuelva como resuelva el juez, el legajo ingresará en otra dinámica y toma fuerza el pronóstico de la postergación.

El 28 de mayo del 2019 se realizó la audiencia de control de acusación, en la cual se discutió la prueba que se utilizará en el juicio oral, cuando finalmente tenga lugar.

Ginóbili no será testigo

Fue una audiencia extremadamente larga: empezó a las 10 y terminó a las 17:46, bajo la dirección del entonces juez de Garantías (hoy en Impugnación) Juan José Nazareno Eulogio.

Sánchez propuso citar como testigo a Ginóbili; la fiscalía se opuso porque no estaba claro para qué y el defensor no lo quiso decir para no revelar su estrategia. Finalmente el juez Eulogio cerró la discusión y por ahora el multicampeón en la NBA no vendrá a declarar.

El rol del presidente Julio Argentino Roca

La belleza del paisaje es uno de sus principales activos. (Alfredo Leiva)

Para darle contexto al caso, el defensor Sánchez relató en esa interminable audiencia de 2019 la historia de las tierras. Dijo que la familia Paicil ayudó en tareas de amojonamiento de la frontera junto con los Antriao, y como forma de pago en 1902 el presidente Julio Argentino Roca les entregó 625 hectáreas, que es prácticamente toda la superficie de Villa la Angostura.

Las tierras fueron cambiando de manos con el paso del tiempo. Una parte las adquirió el 27 de noviembre del 1969 José Salamida, quien luego sería intendente de La Angostura durante la última dictadura cívico-militar, a José María Paisil y Raileo, un integrante de la comunidad analfabeto que en la escritura número 787 firmó con su dedo pulgar derecho.

El 15 de enero de 2004 Ginóbili compró a herederos de Salamida 12 hectáreas en el lugar que casi 90 años antes el perspicaz agrimensor Rodolfo del Castillo apreció como ideal para «radicar un conjunto de residencias de veraneo, sobre las costas del Correntoso o del Nahuel Huapi, y rodeados de hermoso parque natural».