Juicio por Fernando Báez Sosa: cuál será la nueva causa que se abre ahora

El juicio por el asesinato de Fernando Báez Sosa transitó su última etapa antes de la lectura del veredicto condenatorio. Durante las pasadas audiencias de alegatos, la Fiscalía solicitó que dos testigos sean procesados por «falso testimonio». Hoy, luego de revelar las penas que decidió el tribunal de Dolores, se confirmó esta nueva causa que se abrirá contra dos de los rugbiers sobreseídos.

Así, los jueces María Claudia Castro, Emiliano Lazzari y Christian Rabaia hicieron lugar al planteo de la Fiscalía para que se extraigan copias de la causa y se inicie una investigación para establecer si los dos rugbiers que no fueron sometidos a juicio cometieron falso testimonio.

Se trata de Juan Pedro Guarino y Tomás Colazo, dos de los amigos que conformaban el grupo de once rugbiers y que fueron sobreseídos. Aunque admitieron haber sido testigos del ataque, ninguno de los dos rugbiers quiso señalar a sus compañeros ni indicar cómo le pegaron a Báez Sosa.

«No apuntaron directamente: Guarino por ejemplo dijo que lo vio a Thomsen al lado de Fernando y ni siquiera se animó a decirle ‘Sí, lo ví pegándole patadas en la cabeza’, como se ve en los videos, y con todas las declaraciones de los testigos», reveló uno de los abogados querellantes, Facundo Améndola.

¿Qué habían declarado los dos testigos acusados de falso testimonio?

Ambos testigos declararon el lunes 16 de enero, en la decimoprimera audiencia del juicio oral. Originalmente estaba previsto que dieran su testimonio el miércoles 18, pero se adelantó su citación para evitar que coincidiera con el tercer aniversario del crimen.

Guarino dijo que sintió «vergüenza y mucho dolor» por lo ocurrido, pero sostuvo que no vio ninguno de los golpes. También contó que estaba «cansado» de que siempre se pelearan y que le había prometido a su novia y a su madre que si volvía a hacerlo, se iba de Gesell.

«Yo imaginé que iban a pelearse de vuelta, y no lo podía creer», dijo del momento de la salida. «Veo a todos los otros, a Máximo Thomsen contra un chico tirado en el piso, después me entero quién era. Al otro día me entero», relató.

«No pude creer, imaginé que se estaban peleando de vuelta y, ya cansado, me fui. Habíamos ido de vacaciones a pasarla bien, ellos ya se habían peleado anteriores veces. Yo había hablado con mi mamá y con mi novia, que si volvía a pasar me iba a volver de las vacaciones. Por eso digo que no lo podía crear», dijo.

Sin embargo, cuando el abogado Fernando Burlando le preguntó si vio alguno de los golpes que recibió Fernando, dijo que no, que no vio golpes de ninguno de los acusados. «¿Se movía la persona que estaba en el piso, Juan?», preguntó el abogado. «Por lo que llegue a ver, no», respondió Guarino.

En el cierre de su testimonio, el joven pidió disculpas a la familia. «Quiero si me permiten darle las condolencias a la familia, que nunca pude hacerlo. Fue por respeto, que vieran que ya no estaba en la causa. Que es sincero. Que todos los días desde que pasó me pregunto si podría haber hecho algo para evitarlo. Nada más», cerró.

Declaró durante 2 horas y 15 minutos. Al salir habló con la prensa y aseguró que quería que los rugbiers «se hagan cargo de lo que hicieron».

En cuanto a Colazo, quien estuvo con el grupo de rugbiers en el boliche pero no quedó vinculado a la pelea, al reconstruir el hecho dijo que todo ocurrió muy rápido. Y no dio precisiones.

«Me acuerdo tener cerca a Máximo (Thomsen), a Ciro (Pertossi). Era todo muy rápido, había gritos. En un momento veo a alguien en el piso y ahí le pongo el brazo a Máximo en el pecho, lo tiro para atrás, yo no soy de pelear, no me gustan las peleas, lo hice con la intención de parar. Hago eso, me mirá y ve que era yo, no puedo recordar si continuó».

«Había piñas, patadas. Lo que vi cerca mio fue a Máximo, a Ciro, pegar bien no vi, ni a quien, no estoy seguro», dijo. Además dijo no recordar si la persona que se peleaba con Luciano era la misma que tuvo el altercado dentro de Le Brique.

Recién cuando le mostraron los videos de la noche del crimen, identificó Máximo Thomsen, Ayrton Viollaz y a Ciro Pertossi en la secuencia del ataque contra Báez Sosa. Burlando insistió en saber a quién más ve allí. Al detenerle la imagen, señaló a uno en la escena: «Puede ser Luciano Pertossi», acotó Colazo.

¿Qué consideraron los jueces como falso testimonio?

Para el abogado querellante, Fabián Améndola quedó claro que los testigos ocultaron deliberadamente información que les había sido solicitada. «O sea, vieron muchas cosas, y no las dijeron acá. Entonces sí, sin duda se han guardado información muy importante«.

Si bien esto es motivo para pedir el procesamiento por falso testimonio, no fue obstáculo para que la Fiscalía pudiera demostrar claramente cómo fue el asesinato de Fernando Báez Sosa.

«Hubo tanta prueba, tantos testimonios, que los testimonios de ellos no eran tan relevantes para nosotros», aseguró Améndola. «Queríamos quizás señalar algunas cositas pero no eran esenciales para nuestra tarea», agregó.