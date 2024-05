Jury a una jueza de Roca, con tres pedidos antes de la sentencia: destitución, absolución y disculpas

El 7 de junio se conocerá si Moira Revsin sigue siendo jueza del fuero de Familia en Roca. La fecha de lectura de la sentencia fue fijada esta mañana por el Consejo de la Magistratura, en el cierre del jury que empezó hace diez días, para analizar el desempeño de la magistrada.

El procurador general del Poder Judicial, Jorge Crespo, pidió la destitución de la titular de la Unidad Procesal 11 de la Segunda Circunscripción. El defensor, Justo Epifanio, solicitó la absolución, considerando que no se acreditaron los desarreglos de conducta imputados. Y la propia Revsin sostuvo en el final de la audiencia que nunca tuvo la intención de afectar personalmente a nadie, reforzando ese mensaje con un pedido de disculpas a las personas que puedan haber sentido alguna molestia con sus acciones.

El juez del STJ, Sergio Ceci, dispuso cerca de las 11 el ingreso a las deliberaciones, por parte de los integrantes del Consejo, conformado por miembros del Poder Judicial, de la Legislatura y del Colegio de Abogados.

Temprano habían comenzado los alegatos, cerrando un proceso que se inició con las denuncias contra la jueza por supuestos malos tratos. Esas acusaciones partieron desde el gremio Sitrajur, de la Coordinadora de la Oficina de Tramitación Integral del Fuero de Familia (OTIF) y de parte del staff del juzgado.

Los hechos ocurrieron entre 2017 y 2021, cuando se dieron situaciones que, a juicio de los denunciantes, constituyeron “maltrato psicológico, maltrato sistemático, hostigamiento, atropello, acoso, persecución, hostilidad continua, indebida injerencia de la magistrada en sus tareas y/o competencias, entorpecimiento del trabajo diario dentro del Juzgado”.

El procurador Crespo fue enfático al afirmar que “se encuentran absolutamente acreditados los tres hechos” que conformaron la acusación y que «estas conductas indican que ha perdido las condiciones necesarias para estar al frente de una unidad procesal”.

El titular del Ministerio Público preguntó a los consejeros si conociendo todo lo que se escuchó durante el jury volverían a elegir a Revsin como jueza y marcó diferencias entre el conocimiento de la magistrada sobre el derecho y su rol como jueza.

“Un juez no sólo es juez por conocer el derecho, es mucho más que eso. También debe ser analizado y valorado por sus relaciones con sus equipos de trabajo. Un Juzgado no solo es la sentencia. No dudo que tiene un gran conocimiento del derecho, pero no es comparable con cómo se ha comportado con sus empleados y los empleados de la OTIF”, puntualizó.

También fue incisivo cuando describió la situación que vivían empleados del juzgado, destacando que debían sacar fotos de su trabajo porque al día siguiente aparecía modificado.

“Lo más grave es quién lo borra: una jueza. Esto es tan grave, que deberá analizarse en otro lugar”, planteó el procurador, abriendo la puerta a un eventual proceso dentro del fuero penal.

Los argumentos del defensor de la jueza

En defensa de la jueza, Epifanio dijo que “no existe una conducta reprochable” y que “ha quedado demostrado que es una funcionaria con muy buen trato hacia todos los operadores de justicia”.

El abogado separó los hechos puntuales que podrían haber generado diferencias con el desempeño general de Revsin, destacando que “no hubo conceptualidad dañosa” y que si había exigencias hacia el personal “fue con mira a cumplir con sus deberes, pensando en los justiciables, dando cumplimiento a los preceptos de la Corte Interamericana sobre cómo tiene que ser el servicio de justicia”.

“Siguen los requisitos constitucionales vigentes para mantenerla en el cargo”, aseguró el defensor, quien remarcó también que “en la actualidad el clima laboral es muy bueno” y eso quedó demostrado cuando declararon empleados y dijeron que “el ambiente laboral es muy bueno, armonioso”.

Más allá del pedido de absolución, Epifanio pidió al Consejo de la Magistratura que, en caso de encontrar alguna conducta reprochable, que siga sus propios antecedentes y aplique una sanción que no implique la destitución, como lo hizo en los precedentes Grill, Dal Piva o Zornitta.

La audiencia de este viernes se hizo por Zoom y la lectura de la sentencia será por el mismo medio.

Las disculpas y el reclamo por la falta de escucha

El final de la audiencia fue para escuchar a la propia Revsin, quien insistió en remarcar que su conducta siempre fue guiada por la búsqueda de un mejoramiento en el servicio de justicia, sin que exista animosidad alguna sobre algún empleado u operador del sistema.

Fue en esa instancia en la que valoró el rol de una de las denunciantes durante su paso por el juzgado y también le pidió disculpas si se sintió afectada por alguna situación particular.

La jueza dijo que usaba la audiencia para transmitir ese mensaje, porque no pudo tener contacto formal en otra instancia con esa funcionaria, destacando también que en todo el proceso tuvo escaso margen para que la escucharan.

“Escuchar a la persona denunciada no es desoír al denunciante. Me hubiera gustado tener esa posibilidad, que no tuve, incluso para pedirles disculpas por mi actitud, porque nunca fue mi intención de generarles molestias”, indicó.

“Soy una jueza que trabaja, con capacitación adecuada a mi función, pero soy una persona que cumplo también con los otros requisitos. Tengo buen trato con la gente, mi intención es que la gente esté en un lugar adecuado para trabajar, el trabajo que hacemos tiene un beneficiario de afuera del Poder Judicial, que espera una respuesta y cuando se trabaja en equipo es más fácil fortalecernos”, se defendió Revsin.

La decisión final quedará en manos del Consejo, que para este caso está presidido por el juez Ceci e integrado por los legisladores Marcelo Szczygol y Juan Murillo Ongaro; la legisladora Marcela González Abdala; las consejeras abogadas Marina Luna y Daiana Reynoso; el consejero abogado Federico Diorio y el juez por el fuero Laboral Victorio Gerometta.