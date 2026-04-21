Crimen de Bruno Antical en Cipolletti: Dictan traslado inmediato a un penal y extienden la prisión preventiva del imputado

En una audiencia clave celebrada este martes en el Foro Penal de Cipolletti, la Justicia determinó que el hombre acusado por el homicidio de Bruno Antical deberá continuar tras las rejas. La resolución no solo extendió la medida cautelar, sino que ordenó su traslado urgente a una unidad penitenciaria debido a sus antecedentes de evasión y el inminente riesgo de fuga.

Los detalles del homicidio en el barrio Costa Sur

El fiscal del caso recordó ante la jueza de Garantías que el sujeto se encuentra imputado desde septiembre de 2025 por el delito de homicidio simple en calidad de autor. El hecho investigado ocurrió el 6 de septiembre del año pasado en el barrio Costa Sur, un crimen que desde el inicio cuenta con una etapa penal preparatoria habilitada por el plazo de ley.

Originalmente, tras la formulación de cargos, se había dispuesto una prisión preventiva por cuatro meses. Sin embargo, la conducta del procesado obligó a las autoridades a endurecer las condiciones de su detención.

Fuga, recaptura y operativo cerrojo

La necesidad de extremar las medidas de seguridad surgió tras un grave incidente ocurrido en noviembre, cuando el imputado logró fugarse de una comisaría local junto a otro interno. Esta evasión mantuvo en alerta a toda la región hasta el pasado sábado por la mañana.

Su captura fue el resultado de un importante operativo cerrojo desplegado en una zona de chacras. En el procedimiento participó el personal del Ministerio Público Fiscal, efectivos de la Comisaría 26 y la Unidad Cuarta, así como también miembros de la Brigada Motorizada de Apoyo (BMA) y del grupo especial COER.

Traslado inmediato al Servicio Penitenciario Provincial

Ante la evidencia de que las dependencias policiales no eran suficientes para garantizar la sujeción del acusado al proceso, el fiscal solicitó extender la preventiva hasta el 1 de julio, fecha en la que finaliza la etapa de investigación. El pedido contó con el aval de la defensa oficial y fue ratificado por la magistrada.

«Se libró un oficio directo al Servicio Penitenciario Provincial para que el imputado sea alojado de forma inmediata en un penal, buscando minimizar cualquier nuevo riesgo de fuga y garantizando la seguridad del proceso», explicaron fuentes judiciales.

Con esta decisión, la causa por el homicidio de Bruno Antical encamina su tramo final hacia el cierre de la etapa preparatoria, mientras la comunidad de Cipolletti sigue de cerca los avances para que el hecho llegue finalmente a la instancia de juicio oral.