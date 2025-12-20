Torre de los Periodistas en Neuquén: procesaron a militares por el robo de los departamentos durante la dictadura militar

El edificio fue declarado Sitio de Memoria y patrimonio urbano de la ciudad (foto Matias Subat)



El juez federal de Neuquén, Gustavo Villanueva, procesó integrantes del Destacamento de Inteligencia (182) de Neuquén como partícipes del allanamiento ilegal, robo y defraudación por administración fraudulenta contra la Cooperativa de Viviendas Del Periodista Limitada.



Los delitos fueron cometidos “en el contexto de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil” por lo que, a casi 50 años del golpe militar, declaró vigente el hecho criminal, por imprescriptibilidad.



Los imputados son Sergio San Martín y Jorge Héctor Di Pasquale, a quienes les dictó la prisión preventiva.



San Martín está en prisión domiciliaria condenado en siete causas por secuestros, torturas y desapariciones, mientras que Di Pasquale cumple condenas por delitos de lesa humanidad en la Unidad 34 de Campo de Mayo.

La Torre de la cooperativa Del Periodista fue declarada Sitio de Memoria (foto Matías Subat)



Otros dos imputados quedaron fuera de la causa por fallecimiento: Luis Farias Barrera y Jorge Molina Ezcurra.

Quien fuera responsable de la vida y la muerte en el centro clandestino “La Escuelita” de Neuquén, Oscar Lorenzo Reinhold, no pudo ser sometido a otro proceso debido a su senilidad. Su última condena fue a pena perpetua por las torturas, homicidios y violación en los centros clandestinos de la región y de Bahía Blanca.



El pronunciamiento de Villanueva se conoció ayer por la mañana, cuando circuló en los chats de Whatsapp de periodistas que el robo de los bienes de la Torre fueron declarados delitos de lesa humanidad y que había responsables.

El 18 se llevó a cabo un acto para reconocer los aportes en la búsqueda de Justicia durante la última década (gentileza)



El procesamiento se dictó el 18, el mismo día que en la explanada de la biblioteca Alberdi de Neuquén, se hizo un acto que reunió a los primeros integrantes de la cooperativa de viviendas y a los descendientes de socios fundadores que fueron desapoderados de los departamentos.



En el lugar, el ex diputado provincial, Mariano Mansilla (UNE), comunicó la presentación de un recurso administrativo ante el gobierno provincial para exigir la devolución de los bienes robados, con base en la responsabilidad de la provincia (con un gobernador de facto) en la maniobra.

Víctor Reynoso y Dante Lombardo junto a otros socios fundadores, reconocieron a integrantes de organizaciones y a autoridades políticas que con distintas gestiones, respaldaron el reclamo por la recuperación de los departamentos (gentileza)



Los iniciadores de la causa penal, Dante Lombardo y Víctor Reynoso (periodistas radial y legislativo) informaron de la acción civil y de los avances logrados en 12 años mientras aguardaban una definición judicial: la declaración de la Torre como Sitio de Memoria o la designación del lugar como patrimonio urbano de la ciudad por ser el primer edificio de altura que tuvo Neuquén.

Fundadores y periodistas perseguidos



Hubo reconocimientos a gremios, organizaciones, funcionarias y autoridades políticas que acompañaron el proceso de denuncia en la última década. El pedido de investigación penal estuvo integrado también por el periodista Osvaldo Arabarco, ya fallecido, autor de la letra del himno de la provincia.

La señalización de la Torre fue vandalizada y junto con el cartel, fue repuesto en junio de 2025 (foto Matías Subat)



Villanueva consideró probado que San Martín y Di Pasquale llevaron a cabo tareas de Inteligencia previo a la ocupación militar de la Torre el día del golpe militar, para conocer sobre las actividades de los integrantes de la comisión directiva y la documentación de la cooperativa.

Detalló las maniobras de intervención de la entidad y el accionar con gerentes del Banco Hipotecario, para desadjudicar a 23 socios que pagaban las cuotas de los departamentos. Villanueva procesó por el robo de 21 departamentos porque dijo que fue los que se había podido documentar.

Las viviendas son ocupadas por militares como casas institucionales del Ejército, Gendarmería y la policía Federal.

El juez detalló la condición de perseguidos políticos de varios de los integrantes de la asociación cooperativa: su presidente Enrique Oliva – periodista de Clarín – se debió exiliar tras el golpe, amenazado. Varias asociadas, periodistas y comunicadoras, padecieron el secuestro y la tortura en la región o sus familiares fueron víctimas de la desaparición forzada. Sus causas integraron los juicios neuquinos por delitos de la dictadura. Enrique Esteban ( corresponsal de Clarín) estuvo desaparecido en Bahía Blanca, tras el secuestro en Neuquén.