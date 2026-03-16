En Neuquén piden la devolución de los departamentos que usan las Fuerzas Armadas en la Torre de Periodistas

Los socios fundadores de la Cooperativa de Periodistas y los herederos damnificados buscarán la restitución de los 23 departamentos de la Torre de Periodistas que siguen bajo la administración del Ejército, Gendarmería, Policía Federal y otras fuerzas tras apropiación que se llevó a cabo el 24 de marzo de 1976, a 50 años del golpe cívico militar. La demanda se firmó el viernes en una conferencia de prensa, tras la confirmación de los procesamientos por defraudación y robo, ambos delitos declarados como de lesa humanidad.

«Esta es una lucha de 50 años desde que fue usurpado el edificio», dijo Mariano Mansilla, que patrocinará a los integrantes de la cooperativa Dante Lombardo, Víctor Reynoso y el fallecido Osvaldo Arabarco, que inició el planteo penal en conjunto con Lombardo y Reynoso.

«Se apoderaron no solo de los departamentos, sino de los proyectos urbanísticos que tenían previstos los periodistas en ese momento, destacó el abogado. Describió que los demandados son el Estado nacional y el provincial, por lo que el planteo ingresó en el juzgado federal civil 1, a cargo de Carolina Pandolfi.

«La acción es breve porque es la restitución de los departamentos. El procesamiento contra los responsables (Sergio San Martín y Jorge Di Pasquale) declara el robo de los departamentos como delito de lesa humanidad, lo que acarrea la imprescriptibilidad civil de la acción y habilita la restitución«, resumió.

Reynoso recordó que en 2014 lograron recuperar gran parte de la documentación que los militares se llevaron el 24 de marzo de 1976, cuando entraron por la fuerza a la cooperativa. La demanda que ingresó al despacho de Pandolfi fue firmada por los herederos de las 23 unidades habitacionales.

«Los acusados en la causa penal, mantienen aún los departamentos. Esto tiene que resolverse, por eso se va a solicitar la restitución a las víctimas y sus sucesores y lo que corresponda por el daño sufrido», dijo Mansilla.

Los socios fundadores recordaron que de 86 departamentos que tiene la Torre de Periodistas, 15 están bajo la órbita del Ejército (usadas como viviendas institucionales), cuatro de gendarmería, dos de la policía Federal y dos de la Marina. «Como si fueran sus legítimos constructores: el personal rota cada cuatro o seis años, gratis. Manejan el consorcio y cobran alquileres. En septiembre de 1975 se había hecho el sorteo de quienes eran adjudicatarios de los 86 departamentos y se iban a entregar el 7 de junio o el 1 de mayo. Ellos entraron a la fuerza el 24 de marzo de 1976 y demoraron un año y medio en la entrega de viviendas que ya estaban terminadas. Por razones ideológicas, dieron de baja a los legítimos propietarios. El gobernador interventor, Eduardo Contreras Santillán nos intervino y les dio de baja con la excusa que estaban investigados y sospechados de presuntos vínculos con la subversión, con ese argumento se apoderaron de la Torre», sintetizó Reynoso.