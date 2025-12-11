La Corte Suprema confirmó la prisión del excomisario de El Cóndor condenado por abuso sexual

La Corte Suprema de Justicia confirmó la prisión de El Cóndor condenado por abuso sexual

La Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) confirmó la prisión de Néstor Gustavo Luna, un excomisario de El Cóndor en Río Negro condenado por abusar reiteradamente de una adolescente. El máximo tribunal desestimó un recurso de queja presentado por la defensa del imputado, ratificando las decisiones de instancias anteriores que habían dispuesto y mantenido su prisión.

Luna había sido sentenciado a 6 años y 8 meses de prisión efectiva por los delitos de estupro con acceso carnal continuado en concurso real con abuso sexual con acceso carnal.

Argumentos del Máximo Tribunal

La defensa de Luna cuestionaba la prisión preventiva dispuesta al inicio de la causa. Sin embargo, la Corte, con la firma de los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, rechazó la apelación, tal como pudo saber la Agencia Noticias Argentinas.

El fallo de la CSJN sostuvo que el acusado se aprovechó de la inmadurez sexual de la víctima, una adolescente de 14 años, y de su posición de preeminencia.

Esta superioridad estaba dada por la diferencia de edad, el vínculo de confianza que mantenía con la familia de la menor y la situación de vulnerabilidad de la propia adolescente.

Detalles de la Causa

Según consta en el expediente, los abusos se cometían en los vehículos del excomisario en zonas deshabitadas cercanas a la playa y también en su vivienda.

La denuncia no fue iniciada directamente por la víctima. La causa se activó gracias a la intervención de operadoras de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF).

Las trabajadoras del sistema recibieron la grabación de una confesión que el excomisario había realizado a dos amigas de la adolescente.