La defensa del penitenciario Huichaqueo no apelará el fallo de la condena y estos son los motivos

La semana pasada el El Tribunal de Impugnación, con voto mayoritario, confirmó la sentencia de cuatro años de prisión al penitenciario Mario Huichaqueo, que fue declarado responsable de matar a Jorge Rolando Vera en 2019 en el barrio Zatti de Viedma.

La carátula fue «homicidio en exceso de legítima defensa», calificado por el uso de arma de fuego.

En este aspecto su abogado defensor, Damián Torres, expresó en redes sociales que no apelará ese fallo del Tribunal de Impugnación, lo que significa que la condena al penitenciario podría quedar firme.

Torres, en redes sociales, detalló una batería de motivos para explicar por qué no apelará el fallo:

–Para recurrir tiene que haber una arbitrariedad sobre la pena establecida cómo para poder cambiar la decisión que ya tuvo dos instancias de control (lo que la justicia llama el doble conforme).

–Si bien no compartimos del todo los 4 años, la decisión de los jueces está dentro del marco razonable de lo que podían establecer entre el mínimo y el máximo de la pena. Esto es lo que se llama «falta de agravio». Además recordemos que la fiscalía pedía 11 años al empezar el juicio.

-¿Porque no estamos de acuerdo con los fundamentos de la sentencia en varias partes?. Porque estamos convencidos de que Huichaqueo nunca actuó con intención de matar, aunque ese resultado se produzca eventualmente.

-La sentencia del Tribunal de Impugnacion dice que se efectuaron 19 disparos y eso no es lo que las pruebas dijeron. En calle Miranda (casa de la mama de Huichaqueo) se encontraron 3 vainas que es cuando la Vera con otros jóvenes (varios de los cuales habían entrado a robar a su domicilio) tiraban piedras de gran tamaño hacia Huichaqueo quien refugiado en el auto disparaba hacia arriba para que se asusten. En calle J M de Rosas hay solo 3 vainas, y se buscaron improntas de balas en toda la cuadra y solo encontraron 1 en una pared y otra en un árbol (que se discute si es impacto de bala). Es decir, si Huichaqueo le disparaba a Vera y tantos disparos como dice la sentencia, entonces habrían muchas improntas (marcas en paredes, arboles, piso), cuando en realidad esto no es así. De lo contrario, quiere decir que no hubo más de 3 disparos y ellos no estaban direccionados a Vera. Por ello la defensa sostuvo que esto es un disparo accidental (sin intención de matar). Huichaqueo se defendía de las agresiones de estos jóvenes y buscaba asustarlos para que se vayan, cuando el propio Vera le gritaba «dale gato ya te vas a quedar sin balas y voy a matarte a vos y a tu familia», cuando lamentablemente una bala rebotó e ingreso en el cuerpo.

-El tema es que el tribunal entendió que Huichaqueo se defendía de manera excesiva. El delito culposo o el delito doloso con exceso en la legítima defensa tienen la misma pena, por eso decimos que no tenemos agravio.

De esta forma, la condena de cuatro años de prisión para Mario Huichaqueo quedaría firme si la defensa se mantiene en la decisión de no continuar con la apelación sobre el fallo del Tribunal de Impugnación.