El policía condenado por femicidio en Bariloche conocerá el monto de la pena la próxima semana

Luego del veredicto de culpabilidad definido hace dos semanas por un jurado popular contra el policía Emerson Marín por el femicidio de su expareja Estefanía Civardi se realizó hoy la audiencia de cesura para determinar la pena, que debe resolver el juez que condujo el juicio oral, Sergio Pichetto, y sobre la cual no hay incertidumbre posible porque para ese tipo de delito la ley prevé como única sanción posible la prisión perpetua.

Marín estuvo sentado junto a su abogado Diego Navarro, pero guardó silencio, sin ejercer el derecho de la “última palabra”. Las partes no presentaron nuevos testigos, y solo quedaba entonces la presentación de los alegatos de pena, pero antes el abogado Navarro efectuó impugnaciones, que fueron rechazadas por el juez.

El defensor pidió la suspensión de la audiencia porque dijo que no fue notificado con los plazos que establece el código procesal y que no se le permitió “controlar” la prueba. El juez le advirtió que no había nueva prueba y que los plazos eran correctos. En consecuencia desestimó el planteo.

Navarro hizo reserva de impugnar, y en su alegato cuestionó lo resuelto por el jurado de 12 miembros. Dijo que no aceptaba la culpabilidad de su defendido que resolvió ese cuerpo ni la pena que se imponga .Sostuvo que “la sentencia fue excesivamente arbitraria”, porque “se basó en tres falsos testimonios”, que prometió denunciar “en las próximas horas”.

Su propósito, dijo, es “que se compruebe que el jurado popular utilizó esas declaraciones falsas para emitir su veredicto, un veredicto de contenido errado”. También aseguró que hubo en el juicio “malos tratos a testigos”,entre los que mencionó a su esposa, que es médica policial y fue la primera en examinar el cuerpo de la víctima, todavía en el lugar del crimen.

El fiscal Martín Lozada pidió que Marín sea condenado a prisión perpetua, dijo que no se trata de una severidad infundada,sino simplemente de la “aplicación de la ley penal”,que para el homicidio agravado por el vínculo y por el contexto de violencia de género solo admite esa pena. Dijo que ese castigo traduce “una política criminal”, cuya fijación es atribución del Congreso.

El querellante Martín Govetto suscribió el mismo pedido, dijo que la prisión perpetua “está profundamente justificada” y que “no hay escapatoria ni escala” de penas posibles, como las que existen en otros delitos .

Navarro al alegar no aludió a la pena y solo se quejó de que la notificación sin plazo suficiente le impidió convocar a testigos. Trató de resolverlo en un cuarto intermedio durante la audiencia de hoy, pero no pudo contactarlos. Habló de una “vulneración del debido proceso”. El juez Pichetto no le hizo lugar y anticipó que comunicará su veredicto el próximo martes.