Bariloche: compró con una tarjeta de crédito robada, le unificaron penas y pasará seis años preso

Un hombre que efectuó compras en varios comercios por más de 275.000 pesos con una tarjeta de crédito hurtada y resistió la detención policial cuando fue sorprendido “in fraganti” deberá cumplir seis años de prisión efectiva, luego de que le unificaran la pena de 3 años aplicada por el último hecho con otras condenas previas, acumuladas a partir de 2021, por robo, hurto simple, encubnrimiento y tenencia illegítima de arma de fuego.

El fallo difundido la última semana fue firmado por los jueces Martín Arroyo, Romina Martini y Marcos Burgos, quienes dieron por validado el acuerdo pleno gestado entre la fiscalía y la defensa y dispusieron que correspondía aplicar la “suma aritmética” para establecer el monto de la pena, que hubiera sido menos prolongada si el cálculo era con un criterio “compositivo”, como lo permitía la antigua legislación.

La declaración de reincidencia colocará al condenado, Darío Aravena, en una situación de desventaja para acceder a modalidades alternativas de cumplimiento de pena, Aun así, su defensor, Manuel Mansilla, dejó sentadas las condiciones detención que padecía en el penal III, donde debió “dormir en el suelo” por falta de camas, y a las limitaciones que enfrentaba para su “reinserción social”.

Al momento de efectuar las compras con la tarjeta ajena Aravena estaba bajo libertad condicional, con pulsera electrónica. Un comerciante de la zona oeste de Bariloche advirtió la maniobra sospechosa, efectuó la denuncia y la policía intentó detenerlo, pero el ahora condenado huyó en un auto Fiat Palio, hasta su domicilio, donde se quitó el dispositivo electrónico para eludir los controles. Luego huboun allanamiento y fue apresado. En su vivienda fueron halladas varios artículos y tickets correspondientes a las compras que se efectuaron con la tarjeta sustraida.

Ante el cúmulo de evidencias, Aravena y su defensa aceptaron el acuerdo de juicio abreviado, a propuesta de la fiscal Silvia Paolini, y en septiembre pasado fue condenado por esos hechos (fechados en marzo de 2025) a 3 años de prisión efectiva.

En octubre hubo otra audiencia de “unificacion de penas”, también solicitada por la fiscalía, debido a su acumulación de antecedentes.

El recuento de hechos delictivos que sellaron la suerte del acusado

La enumeración incluye una primera condena contra Aravena dictada el 12 de mayo de 2022 por el juez Bernardo Campana, que lo condenó también mediante “acuerdo pleno” a un año y medio de prisión en suspenso por los delitos de robo simple, en dos hechos, y encubrimiento “por receptación sospechosa”, también dos hechos.

Sus incursiones delictivas no terminaron allí y el 15 de febrero de 2024 la jueza Romina Martini le impuso una segunda condena a dos años de prisión efectiva por una sucesión de hurtos, un robo simple, tenencia de arma de uso civil y de guerra y tentativa de robo agravado por ser cometido en ploblado y en banda, con la participación de un menor de edad.

En aquel caso le revocaron la pena condicional anterior y se las unificaron en tres años de prisión de cumplimiento efectivo.

La nueva reincidencia de Aravena terminó con la reciente condena a otros tres años por defraudación mediante compras con la tarjeta de crédito hurtada del banco Santander, sumada a la resistencia a la autoridad y daño. Esta sentencia quedó firme por la renuncia de las partes a presentar recursos de revisión.

La fiscal hizo hincapié en que Aravena cometió los últimos hechos cuando se encontraba en libertad condicional, a la que accedió por la progresividad de la pena aplicado en sus causas anteriores. Por eso solicitó unificarlas en una sumatoria simple y llevar la condena única contra el imputado a seis años de prisión de cumplimiento efectivo.

El defensor Mansilla pidió que la unificación sea por un monto menor y que se salteara la obligación de la suma aritmética impuesta en una reciente modificación del Código Penal con un criterio más favorable al imputado. Lo justificó en las condiciones de detención y en las demandas familiares que debe atender Aravena con su pareja y un pequeño hijo, a quien cuidaba cuando estaba en libertad.

Los jueces consideraron que correspnde la unificación de penas con la ley vigente que impone la suma simple, sin quitas, y descartaron que su reemplazo por otro criterio más benigno -como el criterio “compositivo”- vaya en contra de las garantías constitucionales invocadas por el defensor.