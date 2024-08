La deslucida acusación contra la exjueza de Roca destituida: ¿Insistirá la fiscalía con esta causa?

Roca 06/08/24: Moira Revsin, la ex jueza de Familia de Roca destituida por el Consejo de la Magistratura se presento esta mañana en Tribunales a una audiencia de formulación de cargos, en una causa que se abrió durante el juri donde se le acusa de manipulacion de expedientes. Foto: Andrés Maripe

Una magistrada de garantías de Roca expuso las dificultades y limitaciones del Ministerio Público Fiscal para llevar a juicio a Moira Revsin, exjueza destituida recientemente. La resolución cayó mal en las filas de la Procuración, aunque dejó entrever un grado de improvisación.



El procurador Jorge Crespo encabezó el jury que concluyó con la destitución de la exjueza de Familia de Roca. Crespo mostró una sólida acusación y una gran capacidad de litigio. Impulsó luego la denuncia penal, pero se encontró con una deslucida investigación de una de sus pupilas de Roca.



Es que la magistrada Natalia González no dio por formulados los cargos contra su excolega por el delito de daño, uno de los más leves del Código Penal.



En la audiencia de la semana pasada expuso con total claridad que la fiscal Julieta Villa no logró cruzar la barrera, mínima por cierto, de la posibilidad de estar ante un delito. No hay datos oficiales, pero el porcentaje de causas que no pasan la formulación de cargos es ínfima.



“La conducta que se le reprocha a Revsin, si bien pudo constituir faltas administrativas, que ya fueron juzgadas en otros ámbitos, no constituyen el delito de daño”, indicó la jueza González.



Agregó que “el resultado de esas maniobras no tienen el dolo necesario que tipifica el delito de daño”.

El proceso expone, por lo menos, el uso discrecional de los recursos del Estado que hizo el Ministerio Público. ¿Cuál era la urgencia de llevar a juicio a una exmagistrada por un delito de poca monta? Claro que la decisión de González de no formular los cargos es una piedra en el camino, pero ¿era necesario apurar tanto la investigación?

¿Y la causa de la senadora Villaverde?



La celeridad no es la principal virtud de este Ministerio Público que ha perdido causas, importantes, por no investigar. Sin ir más lejos en San Antonio Oeste tiene una denuncia contra una diputada nacional por fraude desde 2023 y no tuvo avances.



La congresista de la Libertad Avanza Lorena Villaverde fue acusada por la flamante comisión directiva del club Las Grutas por una supuesta rifa trucha con la comisión anterior. La fiscalía solicitó más pruebas, pero no tomó ninguna medida aún.



Cuando la denuncia llegó a manos del fiscal de San Antonio Villaverde ya ocupaba el cargo electivo. Se trata además de la mujer más fuerte que tiene Javier Milei en Río Negro. Es un acto saludable de la justicia definir en el corto plazo si una funcionaria de tal calibre tiene o no responsabilidad penal.



Las estadísticas tampoco acompañan la decisión de ir a juicio por un delito menor que prevé penas mínimas de 6 meses de prisión en suspenso. Incluso la recomendación y la doctrina que utiliza el propio Ministerio Público es buscar acuerdos y soluciones alternativas. De hecho es uno de los grandes logros de la Procuración: resolver causas con rapidez sin llegar a juicio. Muchas veces los fiscales resignan expectativas para cerrar casos.



¿Insistirá el Ministerio Público con esta causa? Cualquier decisión que se tome es una “mancha” más en este expediente.



Otro aspecto llamativo y que también recibió críticas desde adentro fue la elección del encuadre del delito de daño. El Código Penal provee de muchos artículos que podrían haber encuadrado en la conducta que desempeñó Revsin mientras era jueza.



En el jury se probó que Revsin adulteró un documento interno de su juzgado pero que no tenía facultades para hacerlo.



Sin embargo, como explicó la jueza de Garantías no generó ningún agravio al proceso y ni al expediente de Familia en curso. Fue un yerro, claro. Posiblemente uno de los principales argumentos de su destitución.