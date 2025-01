La exfuncionaria de Chubut que contrataba “ñoquis” y pedía retornos no irá presa: 3 años en suspenso 

El fiscal anticorrupción Omar Rodríguez caminaba por las paredes. Es que se enteró por los medios que la exministra y exfuncionaria provincial Cecilia Torres Otárola fue sentenciada a 3 años de prisión en suspenso por los delitos de defraudación al Estado y exacciones ilegales (le pedía parte del sueldo a sus colaboradores).

El juicio en el que fue declarada culpable fue a fines de diciembre. Y cómo llegaba la feria de enero no corrían los plazos para la sentencia que en este caso era de 10 días hábiles. Por eso, se esperaba que la sentencia se conozca recién en febrero.

Rodríguez había solicitado 3 años y seis meses de prisión efectiva al comprobar 8 de los 9 hechos de los que fue acusada Otárola. Además, iba a quedar en la historia porque a decir del propio gobernador era el primer juicio a empleados considerados “ñoquis”. Esto es, cobraban sueldo sin prestar ningún servicio. Entre quienes estuvieron en el banquillo y eran colaboradores de Otárola (fueron sentenciados a dos años en suspenso) se encontraban su jardinero (residía en Buenos Aires) y su niñera.

Como relató este diario, el desarrollo del juicio fue pasando de novela romántica a revelaciones de cuestiones íntimas. Otárola contó de su relación clandestina, el denunciante Martín Sandoval lo desmintió. Y Otárola cerró de manera poética: “Se colgó de mis tetas para tener prensa”.

Lo cierto es que el tribunal que integraron los jueces Marcela Pérez Bogado, Luis Ennis y Carlos Richeri se adelantaron a los tiempos y los encargados de la difusión de sus actos dieron a conocer hoy el parte de prensa con la novedad.

Diario RÍO NEGRO le consultó a Omar Rodríguez si apelaría la sentencia. Y respondió: “Me están preguntando de la sentencia y todavía no la vi. Nadie me avisó de la Oficina Judicial. Lo último que me habían comunicado es que iban a dar la sentencia en febrero por la suspensión de los plazos debido a la feria judicial. Por lo tanto, no tengo idea. Por ahora, estoy anoticiado por los medios”.

Otárola no irá presa ya que su sentencia es»en suspenso». Además, y como se esperaba, el tribunal decidió inhabilitarla de manera perpetua para ocupar cargos públicos. El caso se conoció mediáticamente como “Ñoquis calientes”. No hace falta explicar por qué.