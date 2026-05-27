La exsecretaria de Néstor Kirchner alegó problemas de salud y no declaró en la Causa Cuadernos

La exsecretaria de Néstor Kirchner, Miriam Quiroga, emitió un certificado médico ante el Tribunal Oral Federal n.º 7 (TOF) para justificar su ausencia como testigo en el juicio que lleva adelante la investigación de la Causa Cuadernos.

Cuadernos: Miriam Quiroga presentó un certificado médico

El cuadro clínico que presenta la constancia médica sostiene que Quiroga padece un «cuadro de hipertensión arterial severa» y «estrés intenso» vinculados, a su vez, a problemas cardiológicos. Asimismo, su entorno argumentó que estas dolencias le impiden afrontar una situación crítica como es una declaración judicial.

El certificado entregado fue firmado por un médico matriculado en la ciudad de Río Gallegos y el TOF 7 será el encargado de evaluar la validez legal del documento presentado y de dictaminar qué pasos deberá seguir la testigo.

La exsecretaria de Kirchner tomó esta medida luego de que la Justicia reportara dificultades para localizarla durante casi un mes: estaba citada a declarar inicialmente entre el 26 y el 28 de mayo, pero el tribunal decidió que su declaración permanecerá suspendida hasta nuevo aviso.

La Justicia penal, junto a la Policía Federal, había iniciado una investigación reservada para buscarla porque no respondía a las notificaciones oficiales; sin embargo, tiempo después, se constató que se encontraba en una localidad del interior de la provincia de Córdoba.

La testigo y sus familiares manifestaron cierto temor debido al clima de tensión, «presión» y «presunto hostigamiento» que se vive en las audiencias por parte de los abogados defensores de los acusados.

Actualmente, Quiroga es considerada una testigo clave por haber declarado previamente en la etapa de instrucción, ante los medios y el fiscal Carlos Stornelli, y por haber presenciado movimientos y traslados de bolsos con dinero ilegal en la Casa Rosada durante la gestión presidencial de Cristina Kirchner.

NA