El riesgo país perforó el piso de los 500 puntos, mientras que los activos locales avanzan hasta 10% en Wall Street

En una jornada verde para los mercados financieros, los activos locales avanzan hasta 11% en Wall Street, a la par de la suba de los bonos soberanos que provoca la caída del riesgo país por debajo de los 500 puntos.

El economista jefe de Grupo SBS, Juan Manuel Franco, indicó a Ámbito Financiero que el mercado mira con optimismo un acuerdo en Medio Oriente, con los bonos al alza en Estados Unidos.

Asimismo, en el plano local el foco está puesto en la licitación de deuda en pesos del Tesoro Nacional de este miércoles, con una situación de liquidez más holgada en moneda doméstica.

Merval, ADR y riesgo país: los detalles de la jornada financiera del miércoles 27 de mayo

Según la última actualizacion de Rava Bursátil, los bonos soberanos en dólares avanzan hasta 0,5% (encabezados por Bonar 2041), por lo que el riesgo país de JP Morgan cae 2% hasta los 498 puntos básicos.

En la plaza local, el S&P Merval sube 4,9% y vuelve al terreno de los 3 millones de puntos básicos (3.074.864,48). En dólares, escaló 5,5% hasta los 2.076,67 puntos básicos.

Mientras tanto, en los paneles de Wall Street los ADRs locales se muestran mayoritariamente en verde, con avances de hasta 9,8% encabezados por Banco Supervielle y Telecom Argentina. Lo siguen Edenor (+7,6%), Banco Macro (+7,1%), y Central Puerto (+6,9%). El único activo que reporta pérdidas es Teneris (-2,9%).