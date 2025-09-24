Pensiones por discapacidad: los requisitos para mantener la prestación en octubre 2025

Mientras avanza la investigación por presuntas coimas, la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) recordó los requisitos para mantener la prestación en octubre 2025 y advirtió por los motivos que pueden llevar a la suspensión de la ayuda. Acá te lo detallamos.

Pensiones por discapacidad: requisitos para mantener la prestación en octubre 2025

La Andis explicó que en octubre 2025 los beneficiarios de las pensiones por discapacidad deben acreditar al menos un 66% de incapacidad laboral y cumplir con las siguientes condiciones:

No tener un trabajo formal registrado

un trabajo formal registrado No percibir otra jubilación o prestación

otra jubilación o prestación No disponer de bienes o ingresos suficientes para la subsistencia

de bienes o ingresos suficientes para la subsistencia No contar con parientes o cónyuge legalmente obligados a proporcionar alimentos

Pensiones por discapacidad: motivos de suspensión en octubre 2025

En octubre 2025, las pensiones por discapacidad podrán suspenderse en caso de:

Incumplir con las auditorías o no presentar la documentación solicitada

con las auditorías o no presentar la documentación solicitada Faltar reiteradamente a las citaciones

reiteradamente a las citaciones Residir en el exterior

en el exterior Estar detenido en una cárcel o a disposición de la justicia

en una cárcel o a disposición de la justicia Que la citación no pueda ser entregada por causas atribuibles al beneficiario

Coimas en discapacidad: avanza la posibilidad de interpelar a Karina Milei

Paralelamente, la oposición logró avanzar con la firma del dictamen de mayoría para interpelar en la Cámara de Diputados a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y al ministro de Salud, Mario Lugones, en el marco del escándalo por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). El proyecto quedó listo para ser votado por el pleno en la próxima sesión, prevista para los primeros días de octubre.

El escándalo por presuntos sobornos y sobreprecios en los medicamentos comprados a laboratorio salió a la luz a partir de la filtración de una serie audios que se le atribuyen al desplazado titular de Andis Diego Spagnuolo. En esas conversaciones, el exfuncionario señaló a Karina Milei como quien cobraba un 3% de coima de parte de los laboratorios que tenían contratos con el organismo de discapacidad.